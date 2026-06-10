Для тебя Образование

В Одесской области выпускники писали НМТ 13 часов из-за воздушных тревог — реакция Минобразования

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 10 июня 2026, 11:00 3 мин.
нмт в одессе
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь