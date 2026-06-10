В Одесской области выпускники писали НМТ 13 часов из-за воздушных тревог — реакция Минобразования

Проведение основной сессии Национального мультипредметного теста (НМТ) в Украине оказалось в центре громкого публичного скандала из-за ситуации, сложившейся в Одесской области 8 июня 2026 года.

Длительная воздушная тревога фактически сорвала нормальный график тестирования, заставив сотни выпускников находиться в укрытиях экзаменационного центра почти 13 часов – с 09:00 утра до 22:00 вечера – подробности читай в материале.

Омбудсман Лубинец назвал 13-часовой НМТ-2026 в Одессе провалом системы

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в представительство в Одесской области поступили данные о грубых нарушениях процедуры и неудовлетворительных условиях пребывания детей во временном экзаменационном центре.

По его словам, помещение оказалось совершенно не готовым к регулярным тревогам военного положения, а дети более 13 часов находились в состоянии непрерывного психоэмоционального стресса и критического истощения.

Лубинец подчеркнул, что участникам марафона долгое время не обеспечивали даже базовые потребности — доступ к питьевой воде и питанию, а связь с родителями была существенно ограничена и разрешалась только тем выпускникам, которым становилось плохо.

Особенно острой оказалась ситуация с детьми-сиротами, которые остались вообще без поддержки, и лишь впоследствии, благодаря неравнодушию учителей и родителей, привозивших пищу, ситуацию удалось урегулировать на основе самоорганизации.

По мнению Омбудсмана, выполнение последних тестовых блоков в состоянии крайней усталости подвергает сомнению объективность результатов, равенство условий и справедливость оценки, что требует немедленного пересмотра действующих регламентов МОН.

ВР требует объяснений от УЦОКО через составление НМТ-2026 в течение 13 часов в Одессе

В Украинском центре оценивания качества образования и Министерстве образования и науки озвучили другое видение ситуации, заметив, что длительное тестирование состоялось по доброй воле самих поступающих.

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко в коментарии УП.Життя пояснила, что по правилам, если суммарная продолжительность тревог превышает два с половиной часа, ответственные лица предлагают участникам прекратить экзамен и написать заявление на участие в дополнительной сессии.

Во время инцидента в Одесской области такой возможностью воспользовались лишь 105 абитуриентов, в то время как ориентировочно 1000 участников и их родители категорически настаивали на продолжении оценки, поскольку хотели получить результаты именно в этот день и не откладывать вступление.

По словам Вакуленко, экзаменационные центры законодательно не обязаны обеспечивать подростков питанием — выпускникам рекомендуют брать перекус с собой, а в укрытиях родители беспрепятственно передавали детям воду и еду.

Она также добавила, что из-за экстренных обстоятельств школьникам официально разрешили воспользоваться мобильными телефонами для связи с родными, а жалоб от участников на месте не поступало.

Ситуация получила значительный резонанс и на законодательном уровне: Верховная Рада Украины 239 голосами поддержала предложение народного депутата Романа Грищука пригласить директора УЦОКО Татьяну Вакуленко в сессионный зал для отчета.

Парламентарии стремятся услышать четкие ответы о ходе основной сессии НМТ-2026 в условиях войны, инцидентов в Одессе и Винницком лицее №22, где также рассматриваются технические апелляции абитуриентов.

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