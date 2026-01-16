Какие предметы и вещества запрещено приносить в школу — список от МОН

Кабинет Министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, запрещенных приносить на территорию и в помещение школы. Об этом сообщает Министерство образования и науки. Что вошло в список — читай на Вікна-новини.

Какие предметы запрещено приносить в школу: официальный перечень

В список вошли:

огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луга, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.п.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки);

боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы;

устройства для отстрела резиновых шаров;

газовые баллончики;

электрошокеры;

наручники, резиновые и пластиковые дубинки;

молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки;

легковоспламеняющиеся вещества;

наркотики и психотропные вещества;

алкоголь;

табачные и электронные сигареты; устройства для потребления табачных изделий без их сгорания;

энергетики.

Запрет не касается предметов, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий, если этот процесс контролируют ответственные лица.

В МОН отмечают, что решение было принято с целью повышения безопасности учителей и учеников, а также в связи с выполнением требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.

Напомним, что на днях в Киеве ученик нанес тяжелые ножевые ранения своему однокласснику и учительнице, после чего закрылся в туалете и поранил себя. Его доставили в больницу, где впоследствии ему объявили подозрение в совершении покушения на убийство. Досудебное расследование инцидента продолжается.

