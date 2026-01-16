Какие предметы и вещества запрещено приносить в школу — список от МОН

Кабинет Министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, запрещенных приносить на территорию и в помещение школы. Об этом сообщает Министерство образования и науки. Что вошло в список — читай на Вікна-новини.
Какие предметы запрещено приносить в школу: официальный перечень
В список вошли:
- огнестрельное, пневматическое и холодное оружие (ножи, луга, арбалеты, кастеты, нунчаки и т.п.) и его имитации (макеты, муляжи, устройства и игрушки);
- боеприпасы, взрывчатые и пиротехнические предметы;
- устройства для отстрела резиновых шаров;
- газовые баллончики;
- электрошокеры;
- наручники, резиновые и пластиковые дубинки;
- молотки, отвертки, дрели, пилы, газовые горелки;
- легковоспламеняющиеся вещества;
- наркотики и психотропные вещества;
- алкоголь;
- табачные и электронные сигареты; устройства для потребления табачных изделий без их сгорания;
- энергетики.
Запрет не касается предметов, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, школьных музеях, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий, если этот процесс контролируют ответственные лица.
В МОН отмечают, что решение было принято с целью повышения безопасности учителей и учеников, а также в связи с выполнением требований закона о введении мер безопасности в учреждениях общего среднего образования.
Напомним, что на днях в Киеве ученик нанес тяжелые ножевые ранения своему однокласснику и учительнице, после чего закрылся в туалете и поранил себя. Его доставили в больницу, где впоследствии ему объявили подозрение в совершении покушения на убийство. Досудебное расследование инцидента продолжается.
