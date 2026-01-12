В Киеве ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника — детали

Сегодня утром в полицию поступило сообщение из школы о нападении одного из учеников – полиция выясняет обстоятельства.

Ученик пришел с ножом в школу и совершил нападение — что известно

Как отмечает полиция Киева, сообщение на 102 поступило сегодня, 12 января, в 8:45 утра.

Правоохранители добавили, что действия школьника квалифицированы как покушение на убийство, возбуждено уголовное производство.

Установлено, что ученик 9 класса надел в уборной заранее подготовленную маску и каску, после чего забежал в класс и напал с ножом на 39-летнюю руководительницу и 14-летнего одноклассника.

Предварительно, у подростка есть множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Их госпитализировали, медики устанавливают степень тяжести телесных повреждений.

14-летний нападающий закрылся в туалете и ножом ранил себе руки и живот. В настоящее время он находится в больнице.

Ранее заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире телеканала Киев24 сообщил, что 14-летний школьник ранил ножом не только учительницу и одноклассника, но, предварительно, навредил и себе. Инцидент произошел в Оболонском районе.

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