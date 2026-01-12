Для тебя Новости

В Киеве ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника — детали

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 12 января 2026, 09:47 2 мин.
ученик напал на учительницу
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь