Россия продолжает вербовать детей: полиция получила около 100 обращений от подростков

В настоящее время в украинские правоохранительные органы обратилось почти 100 несовершеннолетних по поводу попыток вербовки их российскими спецслужбами для участия в диверсионной деятельности. Об этом сообщил руководитель ювенальной полиции Украины Василий Богдан в телеэфире — детали читай в материале.

РФ вербует детей: что известно

По словам Богдана, российские спецслужбы пытаются привлекать подростков к выполнению определенных действий преимущественно через социальные сети и мессенджеры.

Мы фиксируем попытки российских спецслужб вовлекать в диверсионную деятельность подростков путем вербовки для выполнения определенных действий. Это происходит преимущественно через соцсети и мессенджеры. Пока к нам уже обратилось почти 100 подростков

, — отметил он.

Ювенальная превенция, уголовная полиция и Служба безопасности Украины системно противодействуют этим схемам: выявляют механизмы вербовки, прекращают деятельность кураторов и работают с детьми и их семьями, чтобы предотвратить привлечение несовершеннолетних к преступлениям.

Мы проводим информационные занятия в школах и общинах, объясняя детям, как именно работает эта вербовка. Именно благодаря этой системной работе мы все меньше фиксируем эти факты, а знающие дети в результате этих информационных кампаний все чаще обращаются в правоохранительные органы по поводу попыток вербовки

, — рассказал полицейский.

Родителям рекомендуется контролировать онлайн-активность детей и обсуждать потенциальные риски, а в случае подозрений немедленно обращаться к правоохранителям.

