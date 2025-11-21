Для тебя Новости

Россия продолжает вербовать детей: полиция получила около 100 обращений от подростков

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 21 ноября 2025, 13:00 2 мин.
вербовка детей россией
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь