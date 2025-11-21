Росія продовжує вербувати дітей: поліція отримала майже 100 звернень від підлітків

Станом на зараз до українських правоохоронних органів звернулося майже 100 неповнолітніх щодо спроб вербування їх російськими спецслужбами для участі в диверсійній діяльності. Про це повідомив керівник ювенальної поліції України Василь Богдан у телеефірі — деталі читай у матеріалі.

РФ вербує дітей: що відомо

За словами Богдана, російські спецслужби намагаються залучати підлітків до виконання певних дій переважно через соціальні мережі та месенджери.

Ми фіксуємо спроби російських спецслужб залучати до диверсійної діяльності підлітків шляхом вербування для виконання певних дій. Це відбувається переважно через соцмережі та месенджери. Наразі до нас вже звернулося майже 100 підлітків

, — зазначив він.

Ювенальна превенція, кримінальна поліція та Служба безпеки України системно протидіють цим схемам: виявляють механізми вербування, припиняють діяльність кураторів і працюють з дітьми та їхніми сім’ями, щоб запобігти залученню неповнолітніх до злочинів.

Ми проводимо інформаційні заняття у школах і громадах, пояснюючи дітям, як саме працює це вербування. Саме завдяки цій системній роботі ми все менше фіксуємо ці факти, а обізнані діти в результаті цих інформаційних кампаній все частіше звертаються до правоохоронних органів щодо спроб вербування

, — розповів поліцейський.

Батькам рекомендується контролювати онлайн-активність дітей і обговорювати потенційні ризики, а у разі підозр — негайно звертатися до правоохоронців.

