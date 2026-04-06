Зникнення після катання на велосипедах на Рівненщині: загинув 3-річний хлопчик, іншого шукають

Перші дні квітня 2026 року видалися надзвичайно тривожними для Рівненської області. Правоохоронці, рятувальники та сотні волонтерів були залучені до пошукових операцій у Сарненському та Дубровицькому районах — деталі читай в нашому матеріалі.

На Сарненщині завершилася історія зникнення 10-річного Владислава Головача. Хлопчик зник увечері 2 квітня у селі Пугач: він поїхав кататися на велосипеді та не повернувся до настання темряви.

Батьки спочатку намагалися знайти дитину самотужки, але згодом звернулися по допомогу до поліції. До пошуків залучили кінологів, прикордонників та місцевих жителів, які прочісували лісові масиви та територію місцевого кар’єру.

Увечері 3 квітня, близько 18:30, Владислава вдалося знайти. Хлопчика у кар’єрі першим помітив його товариш, який одразу покликав нацгвардійців, що перебували неподалік. Дитина впала в урвище та отримала численні травми.

Хлопчика у свідомості госпіталізували до реанімації Сарненської центральної районної лікарні. Лікарі діагностували у нього переломи тазу, руки, плеча та ключиці, а також численні гематоми. На щастя, за повідомленням поліції, наразі загрози життю Владислава немає.

Набагато сумніші новини надійшли з села Колки Дубровицького району. У неділю, 5 квітня, близько 19:00, до поліції звернулася 35-річна жінка з повідомленням про зникнення двох малолітніх племінників. Хлопчики віком 3 та 4 роки поїхали на велосипедах ще близько 15:00 і зникли з поля зору дорослих.

Негайно було розгорнуто масштабну операцію: поліцейські, рятувальники, прикордонники та небайдужі громадяни розпочали обстеження території. У повітря піднімали дрони для огляду місцевості з висоти. На жаль, під час огляду місцевої водойми правоохоронці виявили тіло 3-річного хлопчика без ознак життя.

Станом на ранок 6 квітня доля іншої дитини — 4-річного Дмитра — залишається невідомою. Пошукові групи продовжують безперервно прочісувати прилеглі території, лісосмуги та водні об’єкти.

Поліція звертається до кожного, хто може володіти будь-якою інформацією про місце перебування хлопчика, з проханням негайно повідомити за номером 066-479-50-18 або на спецлінію 102.

