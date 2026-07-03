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Після 33 років у шлюбі: у Києві відомий хірург за $10 тис. замовив вбивство ексдружини

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Липня 2026, 12:00 3 хв.
Поліщук Микола: чому відомого хірурга підозрюють у замовленні вбивства

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