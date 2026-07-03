Після 33 років у шлюбі: у Києві відомий хірург за $10 тис. замовив вбивство ексдружини

Ця історія більше нагадує сценарій кримінального трилера, аніж реальне життя столичної інтелігенції. Людина, яка десятиліттями рятувала життя, опинилася в центрі скандалу через замовне вбивство.

За даними джерел видання hromadske, йдеться про відомого медика, хірурга з величезним стажем Миколу Поліщука . 70-річний очільник приватної клініки замість спокійної пенсії тепер отримав перспективу провести решту життя за ґратами.

Чому хірург захотів вбити дружину

33 роки шлюбу та двоє спільних синів не стали перепоною для лютої ворожнечі, що спалахнула після розлучення. Як зазначає Офіс Генерального прокурора, конфлікт між колишнім подружжям тривав роками. Сімейні сварки, бійки та нескінченні заяви до поліції стали для цієї родини нормою. Проте останньою краплею став поділ майна.

У власності експодружжя було щонайменше вісім об’єктів нерухомості. Суд став на бік жінки, залишивши їй значну частину квартир та гараж, а також зобов’язавши лікаря виплатити компенсацію у понад 2,5 мільйона гривень.

Саме небажання розлучатися з грошима та майном, за версією слідства, підштовхнуло чоловіка до радикального кроку. Чоловік вирішив, що “ліквідація” колишньої обійдеться йому значно дешевше.

План ліквідації за $10 тис.: що готував хіруг

Замовник підійшов до справи з хірургічною точністю. Він знайшов посередника і замовив убивство жінки за $10 тис. Але на смерті колишньої він зупинятися не збирався — лікар хотів отримати все її майно. Для цього він додав до замовлення ще один пункт: підробку заповіту за $3 тис.

Як розповіли у поліції, на зустріч із кілером, який насправді був агентом поліції, лікар приніс повний набір доказів своєї провини. Він передав фотокартки жертви, копію її паспорта та власноруч намальовану схему дачного будинку.

Хірург навіть врахував розташування камер спостереження та продумав шляхи відходу після злочину. Він дав завдаток у $5 тис. і чекав на результат, наказавши викинути тіло жінки в лісі.

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Як затримали відомого лікаря

Як написав у Facebook начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Сергій Болвінов, поліцейські діяли професійно — вони інсценували вбивство.

— Одразу скажу, що жінка залишилася жива. Ми інсценували вбивство – на фото вдалий та реалістичний грим, рана на тілі також не справжня. Нам вдалося переконати лікаря, що замовлення виконано. Кілер повідомив йому, що зарізав жертву ножем саме в тому дачному будинку, про який домовлялися. На підтвердження відправив фотозвіт, — зазначив слідчий.

Коли хірург отримав ці знімки, він був упевнений, що план спрацював. Фінальна сцена розігралася на одній із АЗС, де фігурант зустрівся з виконавцем, щоб передати другу частину грошей — ще $5 тис.

— Після цього вони зустрілися на АЗС, фігурант передав нашому агенту решту суми за виконання вбивства і мобільний телефон, який раніше отримав від нас для зв’язку. Просто на заправці його і затримали. Повний шок та ступор – лікар не очікував такого розвитку подій, але опору не чинив, — акцентує полковник.

Наразі він перебуває під вартою без права на заставу. Йому інкримінують організацію замаху на вбивство та підробку документів. Попри всі досягнення та регалії, тепер його долю вирішуватиме суд.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини вже повідомили йому про підозру в організації закінченого замаху на умисне вбивство.

Фото в матеріалі: Офіс Генпрокурора.

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