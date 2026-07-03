Для тебе Війна в Україні

Атака на Київ 2 липня: уже 30 загиблих, ще 10 людей не виходять на зв’язок

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Липня 2026, 11:00 3 хв.
Росія вдарила по Києву: відомо про 30 загиблих і десятки постраждалих
Фото Сайт президента України

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