Атака на Київ 2 липня: уже 30 загиблих, ще 10 людей не виходять на зв’язок

Кількість жертв російської масованої атаки на Київ, яку окупанти здійснили у ніч на 2 липня, продовжує зростати. Пошуково-рятувальна операція триває вже другу добу — рятувальники розбирають завали зруйнованих будинків, шукають людей та деблокують тіла загиблих.

Наразі відомо про 30 жертв, ще 10 людей вважаються зниклими безвісти, а десятки постраждалих залишаються у лікарнях.

Удар по Києву: 10 людей залишаються зниклими безвісти

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що аварійно-рятувальні роботи після масованої російської атаки на Київ тривають одразу на трьох локаціях. За його словами, рятувальники вже розібрали значну частину завалів, однак пошуки людей не припиняються.

— Зараз у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях російських ударів минулої ночі. Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей не виходять на зв’язок. Пошукова операція буде продовжуватись стільки, скільки буде потрібно. Майже сто людей було поранено, і серед них є і діти, — наголосив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Росія щодня завдає ударів по цивільній інфраструктурі України та вкотре закликав міжнародних партнерів посилити українську протиповітряну оборону.

— Щодня й щоночі росіяни б’ють по звичайній цивільній інфраструктурі, і терор — це єдине, що в них залишилося як аргумент не зупиняти війну. Надійний захист українського неба потрібен як передумова для дипломатії. Розраховуємо на підтримку партнерів, передусім з антибалістикою. Вдячний усім, хто вже допомагає, — заявив верховний головнокомандувач.

У ДСНС повідомили про виявлення від учора нових жертв під завалами. Основні зусилля підрозділів наразі зосереджені у Дарницькому районі. У пошкодженому житловому будинку все ще можуть перебувати люди, тому розбір конструкцій не припиняється.

Рятувальна операція триває другу добу: кількість жертв продовжує зростати

Начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 30 осіб. Ще 99 осіб постраждали.

Пошуково-рятувальна операція триває другу добу. Працюють також судмедексперти над ідентифікацією фрагментів тіл.

Що відомо про зниклих безвісти та постраждалих

Стан однорічного хлопчика і п’ятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі лікарі стабілізували. Поранені перебувають в стаціонарі, з позитивною динамікою. Загалом у лікарнях перебувають четверо дітей.

Міський голова міста Віталій Кличко також розповів про трагічну ситуацію ще однієї родини: 10-річний хлопчик, про якого повідомляли вчора, найімовірніше, залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти. В лікарні з хлопчиком перебуває дідусь.

Також зниклою безвісти наразі є дівчинка 15-ти років.

На ранок у стаціонарах лікарень перебувають 56 поранених. Серед них — 6 медичних працівників, які виконували свої професійні обов’язки під час удару. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Через велику кількість загиблих та масштабність трагедії сьогоднішній день, 3 липня, у Києві оголошений Днем жалоби. Це рішення ухвалено в пам’ять за жертвами однієї з наймасованіших атак ворога на столицю.

Нагадаємо, вночі 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети.

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