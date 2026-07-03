РФ ударила по будинку в Ромнах: серед загиблих — мати з однорічною донькою

Минула ніч стала справжнім випробуванням для мешканців Сумської області. Російські окупаційні війська здійснили серію жорстоких атак, мішенями яких стали звичайні житлові будинки та цивільна інфраструктура. За інформацією начальника Сумської ОВА Олега Григорова, наслідки ударів є вкрай важкими.

Четверо загиблих після удару по будинку в Роменській громаді: що відомо

Найбільше горя цієї ночі ворог приніс у Роменську громаду. Туди прилетів російський ударний безпілотник, який влучив прямо у багатоквартирний будинок. Від потужного вибуху на місці спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо, що під ударом опинився і приватний житловий сектор.

В ДСНС уточнили, що ворожий безпілотник влучив в одноповерховий багатоквартирний будинок в Ромнах. Спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували під ранок. На місці події також працювали психологи ДСНС.

Рятувальна операція тривала довго, і сумна статистика втрат, на жаль, поступово зростала. За уточненими даними, жертвами цього теракту стали четверо людей. Загинув літній чоловік та дві жінки. Найстрашніше, що російська зброя обірвала життя маленької дівчинки, якій ще навіть не виповнилося двох рочків — вона загинула разом зі своєю мамою.

Крім того, різні травми та поранення отримали троє чоловіків. Наразі всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Цілеспрямовані удари по АЗС

Проте терор на цьому не завершився. Тієї ж ночі загарбники влаштували справжнє полювання на автозаправні станції регіону — загалом зафіксовано чотири такі удари.

У Недригайлівській громаді через приліт травмувалася жінка. Ще більше постраждалих у Сумській громаді — там поранення отримали щонайменше троє мирних жителів.

Окремої уваги заслуговує цинічна тактика ворога в обласному центрі. Одну з сумських АЗС росіяни атакували двічі поспіль. Попередні дані свідчать, що для повторного удару окупанти застосували вже не звичайний безпілотник, а реактивний дрон. Наразі всі деталі та точні збитки від цих руйнувань продовжують фіксувати відповідні служби.

Зважаючи на нову небезпечну тенденцію обстрілів інфраструктурних об’єктів, представники місцевої влади наполегливо просять мешканців бути максимально обережними.

Головне фото: Олег Григоров.

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