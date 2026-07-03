Для тебе Війна в Україні

РФ ударила по будинку в Ромнах: серед загиблих — мати з однорічною донькою

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Липня 2026, 10:00 2 хв.
Трагедія на Сумщині: внаслідок удару по будинку загинули мати з маленькою донькою

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