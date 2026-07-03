Для тебя Война в Украине

РФ ударила по дому в Ромнах: среди погибших — мать с годовалой дочерью

Юлия Хоменко, редактор сайта 03 июля 2026, 10:00 2 мин.
Трагедія на Сумщині: внаслідок удару по будинку загинули мати з маленькою донькою

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