РФ ударила по дому в Ромнах: среди погибших — мать с годовалой дочерью

Минувшая ночь стала настоящим испытанием для жителей Сумской области. Российские оккупационные войска совершили серию жестоких атак, мишенями которых стали обычные жилые дома и гражданская инфраструктура. По информации руководителя Сумской ОВА Олега Григорова, последствия ударов крайне тяжелые.

Четверо погибших после удара по дому в Роменской общине: что известно

Больше всего горя этой ночью враг принес в Роменскую громаду. Туда прилетел российский ударный беспилотник, который попал прямо в многоквартирный дом. От мощного взрыва на месте вспыхнул масштабный пожар. Впоследствии стало известно, что под ударом оказался и частный жилой сектор.

В ГСЧС уточнили, что вражеский беспилотник попал в одноэтажный многоквартирный дом в Ромнах. Вспыхнул пожар, который спасатели ликвидировали под утро. На месте происшествия также работали психологи.

Спасательная операция длилась долго, и печальная статистика потерь, к сожалению, постепенно росла. По уточненным данным, жертвами этого теракта стали четыре человека. Погибли пожилой мужчина и две женщины. Самое страшное, что российское оружие оборвало жизнь маленькой девочки, которой еще даже не исполнилось двух лет — младенец погиб вместе со своей мамой.

Кроме того, различные травмы и ранения получили трое мужчин. На данный момент всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Целенаправленные удары по АЗС

Однако террор на этом не завершился. В ту же ночь захватчики устроили настоящую охоту на автозаправочные станции региона — всего зафиксировано четыре таких удара.

В Недригайловской громаде из-за прилета травмировалась женщина. Еще больше пострадавших в Сумской громаде — там ранения получили по меньшей мере трое мирных жителей.

Отдельного внимания заслуживает циничная тактика врага в областном центре. Одну из сумских АЗС россияне атаковали дважды подряд. Предварительные данные свидетельствуют, что для повторного удара оккупанты применили уже не обычный беспилотник, а реактивный дрон. Сейчас все детали и точный ущерб от этих разрушений продолжают фиксировать соответствующие службы.

Учитывая новую опасную тенденцию обстрелов инфраструктурных объектов, представители местной власти настоятельно просят жителей быть максимально осторожными.

Головне фото: Олег Григоров.

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