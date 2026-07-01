Для тебя Новости

“Это реалистичный вариант”: Сырский назвал направление, где Россия может начать новое наступление на Севере

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 июля 2026, 10:00 3 мин.
Александр Сырский оценил шансы наступления оккупантов на Черниговщину
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь