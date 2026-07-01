“Это реалистичный вариант”: Сырский назвал направление, где Россия может начать новое наступление на Севере

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в свежем интервью телеканалу 1+1 проанализировал риски повторного вторжения оккупантов с северного направления. Несмотря на постоянные разговоры о «походе на Киев», главком считает планы врага несколько иными, хотя и не менее опасными.

Сырский назвал наиболее вероятное направление нового наступления РФ: это не Беларусь

По словам Сырского, украинское командование просчитывает все, даже самые худшие варианты. Он подтвердил, что российский диктатор не оставляет надежд захватить украинскую столицу.

— Мы знаем, что Путин поставил задачу российскому Генштабу просчитать различные варианты ведения наступательной операции, в том числе с территории Беларуси, с целью захвата Киева и других территорий, и российский Генштаб рассчитывает несколько вариантов действий, — сообщил генерал.

Однако сценарий прямого вторжения со стороны Беларуси главком на данный момент называет маловероятным. Он сомневается, что Александр Лукашенко второй раз откроет “ворота” для российских колонн.

— Учитывая последние события, я не думаю, что руководство Беларуси решится использовать собственную территорию и предоставлять ее агрессору в качестве плацдарма для проведения наступательной операции, — отметил Сырский. — К тому же на этом участке границы пока не зафиксировано создание мощных ударных группировок.

Вместо этого главнокомандующий видит другую реальную угрозу — прорыв со стороны российской Брянщины.

— Наиболее вероятный вариант, и это подтверждается некоторыми данными, — это наступательные действия на Севере с территории Брянской области России. Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся. Цель таких действий — продвижение вглубь Черниговщины, чтобы отвлечь наши силы с участков, где мы ведем активные бои. Это попытка растянуть фронт и лишить нас резервов, — пояснил Александр Сырский.

В то же время он успокоил: природа на Севере — на стороне Украины. Местность там чрезвычайно сложная для тяжелой техники: сплошные болота, мало дорог, а на Чернобыльском направлении наш берег значительно выше беларусского.

Кроме того, все мосты, способные выдержать танки, уже уничтожены. Тем не менее главной опасностью остаются лесные массивы, где могут действовать вражеские диверсионные группы.

Главком ВСУ о том, как Украина закрывает небо от БПЛА со стороны Беларуси

Отдельно Сырский остановился на вопросе беларусских ретрансляторов, которые Россия использовала для наведения Шахедов. Несмотря на ультиматумы Киева, оборудование все еще остается на местах, хотя работает уже не так активно.

— Они еще не демонтированы. Вчера было включение одного ретранслятора. Я думаю, что они больше не будут их включать. Я думаю, что они осознают, что этого не надо делать, скажем так. У нас есть опыт и обученные расчеты войск, у нас есть все, чтобы сделать невозможными полеты БПЛА вдоль границы, — подчеркнул генерал.

Что касается частых визитов Лукашенко к Путину, то Сырский убежден: ничего хорошего для Украины там не обсуждают. Речь идет о топливе для оккупантов и работе беларусского ВПК.

По данным главкома, на данный момент около 100 предприятий Беларуси уже работают на нужды российской армии.

Украина продолжает укреплять северные рубежи, чтобы любая попытка врага прощупать границу закончилась для него фатально.

Ранее мы писали, что почти 1500 человек пытались пересечь границу с Беларусью — читай в материале статистику ГПСУ.

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