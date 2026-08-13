В Украину вернули тела 261 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом сообщил сегодня, 13 августа, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В Украину вернули тела погибших

По результатам репатриационных мер удалось вернуть тела 261 погибшего, которые, по утверждению россиян, могут принадлежать украинским военнослужащим.

Отмечается, что правоохранители совместно с представителями экспертных учреждений проведут необходимые меры для идентификации репатриированных погибших.

В штабе добавили, что репатриационные мероприятия реализовали благодаря работе представителей координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.

Также в штабе выразили благодарность за помощь Международному Комитету Красного Креста и личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

Предыдущие репатриационные мероприятия прошли 16 июля. Тогда в Украину вернули 501 тело погибших, которые, по утверждению российской стороны, могли принадлежать украинским военнослужащим.

Ранее мы рассказывали о том, как в Украине идентифицируют тела погибших.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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