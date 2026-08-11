Для тебя Образование

РФ уничтожила более 1 млн учебников: какие решения ищут в Верховной Раде

Марина Слизовская 11 августа 2026, 15:00 2 мин.
Уничтожение учебников

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