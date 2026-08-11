РФ уничтожила более 1 млн учебников: какие решения ищут в Верховной Раде

Российская армия уничтожила более 1,16 млн школьных учебников, что составляет 8,6% от общего тиража нового учебного года в Украине. В парламенте и правительстве сейчас ищут решение о преодолении нехватки учебников перед 1 сентября.

Об этом сообщили в Верховной Раде.

Более 1 миллиона уничтоженных учебников: что предлагают в парламенте

Более 1,16 млн. школьных учебников были уничтожены россиянами во время последних массированных атак на полиграфические предприятия и логистические склады.

— В результате двух массированных российских атак 19 июля по полиграфическому предприятию в Киеве и 1 августа по логистическому складу в Харькове – уничтожено 1 166 874 экземпляра школьных учебников, что составляет 8,6% от общего тиража нового учебного года, — уточнил глава Комитета ВР по вопросам образования Сергей Бабак.

По его данным, в результате российских обстрелов больше всего уничтожено учебников для 9 класса (9,5% тиража), 4 класса (7%) и 6-7 классов (6%).

Наибольшие потери у издательств — Ранок, Грамота, Лінгвіст, Академія, Освіта, Літера, Астон и Школяр.

По словам Бабака, Комитет по вопросам образования вместе с Министерством образования и науки, Министерством по восстановлению, инфраструктуре и транспорту, украинскими издательствами, руководством Новой почты и Укрпочты и Институтом модернизации содержания образования нарабатывают сейчас необходимые решения.

В частности, занимаются поиском дополнительных печатных мощностей, мест для безопасного хранения и обеспечения ускоренной логистики новых тиражей до 1 сентября.

— Для нас сегодня есть две одинаково важные цели. Первая – сделать все, чтобы 1 сентября украинские школьники получили необходимые учебники. Вторая — не оставить украинские издательства один на один с последствиями российских ударов, — сказал глава Комитета.

Бабак отметил, что все участники совещания получили конкретные задачи, а в начале следующей недели запланирована очередная встреча, чтобы сверить результаты и принять решение.

Глава Комитета по вопросам образования отметил, что до следующей встречи должна быть уточнена потребность в дополнительной печати, логистике, поиске складских помещений и завершено оформление документов об уничтоженных тиражах.

Ранее мы сообщали, что только в июле Россия уничтожила более 1,5 млн. украинских книг.

Фото: Tetyana Berezhna

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