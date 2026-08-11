Наталка Денисенко вышла замуж во второй раз: актриса показала первые фото со свадьбы

Украинская актриса Наталка Денисенко показала первые фотографии со своей свадьбы, которая состоялась 8 августа. Актриса также сообщила, что взяла фамилию своего мужа.

Денисенко постепенно делится подробностями празднования со своими подписчиками в соцсети Instagram.

Вторая свадьба Наталки Денисенко: что известно

Вторая свадьба Наталки Денисенко состоялась в субботу, 8 августа. Она вышла замуж за предпринимателя и манекенщика Юрия Ярошенко.

На праздновании присутствовал ближайший круг молодоженов, а само празднование длилось три дня.

– Празднование свадьбы растянулось на три дня, но этот день празднования – это было что-то невероятное. Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник! — написала Денисенко.

Известно, что пара официально оформила отношения через месяц после дня помолвки. После регистрации брака актриса сменила фамилию и теперь она — Наталка Ярошенко.

Ранее Наталка Денисенко открыто рассказала о хейте, войне и новом отношении к жизни.

Фото: Наталка Денисенко

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