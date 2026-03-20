Золота дзига 2026: список фильмов и сериалов, вошедших в длинный список кинопремии

Национальная кинопремия Золотая дзига готовится к своему десятому, юбилейному сезону. Украинская киноакадемия официально представила длинный список работ, которые поборются за право называться лучшими в 2026 году. В перечень попали 65 проектов в шести различных категориях — от громких полнометражных драм до актуальных документальных сериалов.

Голосование за будущих номинантов уже стартовало. Члены Киноакадемии должны определить фаворитов до 7 мая, сообщается на официальном ресурсе премии.

Жанровое разнообразие: что вошло в лонг-лист

Нынешний конкурс демонстрирует стойкость и развитие отечественного кинематографа даже в сверхсложных условиях. Всего к участию допущено 65 работ, среди которых:

13 полнометражных игровых лент;

17 полнометражных документальных фильмов;

14 короткометражных игровых проектов;

8 документальных короткометражек;

7 анимационных фильмов;

6 игровых сериалов.

Победителей будут выбирать в 21 номинации. Однако, согласно регламенту, две категории — Лучший документальный сериал и Лучший анимационный сериал — в этом году останутся без наград из-за недостаточного количества претендентов (менее трех в каждой).

В категории полнометражного игрового кино представлена широкая палитра: от байопика Малевич Дарьи Онищенко до фантастической драмы Ты — Космос Павла Острикова. Также за награду поборются Серые пчелы Дмитрия Моисеева и Война глазами животных, над которой работала целая плеяда известных режиссеров, в частности Мирослав Слабошпицкий.

Документальный сегмент возглавляют такие мощные работы, как 2000 метров до Андреевки лауреата Оскара Мстислава Чернова, музыкальное исследование Океан Эльзы: наблюдение шторма и рефлексия на тему экологических последствий войны — Дивия Дмитрия Грешко.

Короткий метр и сериалы: кто в списке

Короткометражный игровой блок насчитывает 14 лент, среди которых Комендантский час и Пасхальный день. В анимации представлено 7 работ, в частности Моя бабушка — парашютистка и Единственный, кто позаботится.

В категории сериалов за внимание академиков будут соревноваться шесть проектов, среди которых Перевозчики, Митець и Тиха Нава.

Голосование за номинантов во всех категориях продлится до 15:00 7 мая 2026 года. После этого будут сформированы шорт-листы, из которых позже выберут триумфаторов Десятой национальной кинопремии.

