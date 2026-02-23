BAFTA-2026: кто и в каких номинациях получил премию

В воскресенье вечером, 22 февраля 2026 года, в лондонском зале Royal Festival Hall состоялась 79-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Вечер, собравший мировую киноэлиту под председательством принца и принцессы Уэльских, прошел под знаком абсолютного доминирования одного фильма и ряда сенсационных побед в актерских номинациях.
Триумфатором года стала политическая драма Одна битва за другой (One Battle After Another), которая получила шесть статуэток, закрепив статус главного претендента на будущий Оскар.
BAFTA-2026: полный список победителей
Политический триллер Пола Томаса Андерсона Одна битва за другой, рассказывающий о группе революционеров в хаотичном конфликте с государством, превратил 14 номинаций в 6 побед. Лента завоевала награды за Лучший фильм, Лучшую режиссуру, Лучший адаптированный сценарий, а также за операторскую работу и монтаж.
Шон Пенн, сыгравший в фильме одержимого военного офицера, получил премию за лучшую мужскую роль второго плана.
Самой большой неожиданностью церемонии стала победа 33-летнего британского актера Роберта Арамайо. Он получил награду за лучшую мужскую роль в независимой драме Я клянусь (I Swear). Арамайо также получил награду Восходящая звезда (Rising Star), которую присуждают по результатам зрительского голосования.
В женской категории триумфировала Джесси Бакли. Ее роль Агнес Гетевей в шекспировской трагедии Гамнет (Hamnet) принесла ей статуэтку за лучшую женскую роль. Сама лента была признана выдающимся британским фильмом.
Список лауреатов BAFTA-2026:
- Лучший фильм: Одна битва за другой;
- Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой);
- Лучшая актриса: Джесси Бакли (Гамнет);
- Лучший актер: Роберт Арамайо (Я клянусь);
- Лучшая актриса второго плана: Вунми Мосаку (Гришки);
- Лучший актер второго плана: Шон Пенн (Одна битва за другой);
- Лучший актерский состав; Я клянусь;
- Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер (Грешники);
- Лучший британский фильм: Гамнет;
- Лучший британский короткометражный фильм: Это эндометриоз;
- Лучший анимационный фильм: Зверополис 2;
- Лучший фильм на иностранном языке: Сентиментальная ценность;
- Лучший документальный фильм: Мистер Никто против Путина;
- Лучшая операторская работа: Майкл Бауман (Одна битва за другой),
- Лучший адаптированный сценарий: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой);
- Лучший звук: F1;
- Лучшие визуальные эффекты: Аватар: Огонь и пепел;
- Лучший саундтрек: Грешники;
- Лучший монтаж: Одна битва за другой;
- Лучший детский и семейный фильм: Boong;
- Лучший грим/прически: Франкенштейн;
- Лучший дизайн костюмов: Франкенштейн;
- Премия Восходящая звезда: Роберт Арамайо;
- Премия BAFTA за выдающийся вклад в киноискусство: Клэр Биннс.
В этом году в короткий список номинации «Лучший документальный фильм» попала лента украинского режиссера Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», которая рассказывает о пути бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. Однако награда досталась фильму «Мистер Никто против Путина», исследующему российскую пропаганду в школах.
Среди технических номинаций три статуэтки (за дизайн костюмов, грим и работу художника-постановщика) собрала готическая история ужасов Франкенштейн. Награду за лучшие визуальные эффекты ожидаемо получил блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел», а приз за лучший звук достался ленте о гонках Формулы-1 — «F1».
Церемония BAFTA-2026 подтвердила запрос мировой аудитории на остросоциальные драмы и открыла новые имена в британском кино, став ярким прологом к финальной битве за главные кинонаграды сезона в Лос-Анджелесе.
