BAFTA-2026: кто и в каких номинациях получил премию

В воскресенье вечером, 22 февраля 2026 года, в лондонском зале Royal Festival Hall состоялась 79-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Вечер, собравший мировую киноэлиту под председательством принца и принцессы Уэльских, прошел под знаком абсолютного доминирования одного фильма и ряда сенсационных побед в актерских номинациях.

Триумфатором года стала политическая драма Одна битва за другой (One Battle After Another), которая получила шесть статуэток, закрепив статус главного претендента на будущий Оскар.

BAFTA-2026: полный список победителей

Политический триллер Пола Томаса Андерсона Одна битва за другой, рассказывающий о группе революционеров в хаотичном конфликте с государством, превратил 14 номинаций в 6 побед. Лента завоевала награды за Лучший фильм, Лучшую режиссуру, Лучший адаптированный сценарий, а также за операторскую работу и монтаж.

Шон Пенн, сыгравший в фильме одержимого военного офицера, получил премию за лучшую мужскую роль второго плана.

Самой большой неожиданностью церемонии стала победа 33-летнего британского актера Роберта Арамайо. Он получил награду за лучшую мужскую роль в независимой драме Я клянусь (I Swear). Арамайо также получил награду Восходящая звезда (Rising Star), которую присуждают по результатам зрительского голосования.

В женской категории триумфировала Джесси Бакли. Ее роль Агнес Гетевей в шекспировской трагедии Гамнет (Hamnet) принесла ей статуэтку за лучшую женскую роль. Сама лента была признана выдающимся британским фильмом.

Список лауреатов BAFTA-2026:

Лучший фильм: Одна битва за другой;

Лучший режиссер: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой);

Лучшая актриса: Джесси Бакли (Гамнет);

Лучший актер: Роберт Арамайо (Я клянусь);

Лучшая актриса второго плана: Вунми Мосаку (Гришки);

Лучший актер второго плана: Шон Пенн (Одна битва за другой);

Лучший актерский состав; Я клянусь;

Лучший оригинальный сценарий: Райан Куглер (Грешники);

Лучший британский фильм: Гамнет;

Лучший британский короткометражный фильм: Это эндометриоз;

Лучший анимационный фильм: Зверополис 2;

Лучший фильм на иностранном языке: Сентиментальная ценность;

Лучший документальный фильм: Мистер Никто против Путина;

Лучшая операторская работа: Майкл Бауман (Одна битва за другой),

Лучший адаптированный сценарий: Пол Томас Андерсон (Одна битва за другой);

Лучший звук: F1;

Лучшие визуальные эффекты: Аватар: Огонь и пепел;

Лучший саундтрек: Грешники;

Лучший монтаж: Одна битва за другой;

Лучший детский и семейный фильм: Boong;

Лучший грим/прически: Франкенштейн;

Лучший дизайн костюмов: Франкенштейн;

Премия Восходящая звезда: Роберт Арамайо;

Премия BAFTA за выдающийся вклад в киноискусство: Клэр Биннс.

В этом году в короткий список номинации «Лучший документальный фильм» попала лента украинского режиссера Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», которая рассказывает о пути бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады. Однако награда досталась фильму «Мистер Никто против Путина», исследующему российскую пропаганду в школах.

Среди технических номинаций три статуэтки (за дизайн костюмов, грим и работу художника-постановщика) собрала готическая история ужасов Франкенштейн. Награду за лучшие визуальные эффекты ожидаемо получил блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел», а приз за лучший звук достался ленте о гонках Формулы-1 — «F1».

Церемония BAFTA-2026 подтвердила запрос мировой аудитории на остросоциальные драмы и открыла новые имена в британском кино, став ярким прологом к финальной битве за главные кинонаграды сезона в Лос-Анджелесе.

