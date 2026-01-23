Оскар-2026: номинанты на главную кинопремию мира

Американская киноакадемия 22 января 2026 официально обнародовала список претендентов на премию Оскар, определив главные фавориты под очистку золота церемонии 15 марта. Читай в материале, какие известные номинанты на Оскар-2026 есть и в каких номинациях они представлены.
Оскар-2026: номинанты кинопремии
В этом сезоне лидерами по количеству номинаций стали кинокартины Одна битва за другой, Грешники и Гамнет, получившие наибольшую приверженность экспертам. Для украинского кинематографа результаты оказались неутешительными, ведь документальная лента 2000 метров к Андреевке и анимационная работа Я умерла в Ирпене не смогли попасть в финальный перечень номинантов на Оскар-2026.
В списке представлены проекты, вызывающие неоднозначную реакцию из-за связи со страной-агрессором: фильм Мистер Никто против Путина, посвященный пропаганде в российских школах, а также картина Три сестры от российского режиссера.
Номинанты на Оскар-2026: Лучший фильм
- Бугония;
- Формула 1: Фильм;
- Франкенштейн;
- Гамнет;
- Марти Суприм. Гений комбинаций;
- Одна битва за другой;
- Тайный агент;
- Сентиментальная ценность;
- Грешники;
- Поезд мечтаний.
Оскар-2026: Лучший актер
- Тимоти Шаламе, Марти Суприм. Гений комбинаций;
- Леонардо Ди Каприо, Одна битва за другой;
- Итан Гоук, Голубая луна;
- Майкл Б. Джордан, Грешники;
- Вагнер Моура, Тайный агент.
Список номинантов на Оскар-2026: Лучшая актриса
- Джесси Бакли, Гамнет;
- Роуз Бирн, Я не железная;
- Кейт Гадсон, Песня любви;
- Ренате Рейнсве, Сентиментальная ценность;
- Эмма Стоун, Бугония.
Оскар-2026: номинанты на категорию Лучший режиссер
- Хлоя Чжао, Гамнет;
- Джош Сафди, Марти Суприм. Гений комбинаций;
- Пол Томас Андресон, Одна битва за другой;
- Йоаким Триер, Сентиментальная ценность;
- Райан Куглер, Грешники.
Номинанты на Оскар-2026: Лучший актер второго плана
- Бенито Дель Торо. Одна битва за другой;
- Джейкоб Элорди, Франкенштейн;
- Делрой Линдо, Грешники;
- Шон Пенн, Одна битва за другой;
- Стеллан Скашгорд, Сентиментальная ценность.
Оскар-2026: Лучшая актриса второго плана
- Эль Феннинг, Сентиментальная ценность;
- Инга Ибсдоттер Лиллеас, Сентиментальная ценность;
- Эми Медиган, Оружие;
- Вунми Мосаку, Грешники;
- Теяна Тейлор, Одна битва за другой.
Список номинантов на Оскар-2026: Лучший международный фильм
- Секретный агент (The Secret Agent), Бразилия;
- Это была лишь случайность (It Was Just An Accident), Франция;
- Сентиментальная ценность (Sentimental Values), Норвегия;
- Сират (Sirāt), Испания;
- Голос Хинд Раджаб (The Voice of Hind Rajab).
Оскар-2026: номинанты на категорию Лучший полнометражный документальный фильм
- Алабамское решение (The Alabama Solution);
- Встретишь меня в свете надежды (Come See Me In The Good Light);
- Рассекая скалы (Cutting Through Rocks);
- Мистер Никто против Путина (Mr. Nobody against Putin);
- Идеальный сосед (The Perfect Neighbor).
Оскар-2026: Лучший игровой короткометражный фильм
- Пятно мясника (Butcher’s Stain);
- Друг Дороты (A Friend of Dorothy);
- Историческая драма Джейн Остин (Jane Austen’s Period Drama);
- Певцы,The Singers;
- Два людей, обменивающихся слюной, Two People Exchanging Saliva.
Лучший анимационный короткометражный фильм: номинанты на Оскар-2026
- Бабочка (Butterfly);
- Вечнозеленый (Forevergreen);
- Плачащая о жемчуге девушка (The Girl Who Cried Pearls);
- Пенсионный план (Retirement Plan);
- Три сестры (The Three Sisters).
Лучший адаптированный сценарий: список номинантов на Оскар-2026
- Бугония;
- Франкенштейн;
- Гамнет;
- Одна битва за другой;
- Поезд мечтаний.
Лучший оригинальный сценарий: список номинантов на Оскар-2026
- Голубая луна;
- Это была только случайность;
- Марти Суприм. Гений комбинаций;
- Сентиментальная ценность;
- Грешники.
