Оскар-2026: номинанты на главную кинопремию мира

Американская киноакадемия 22 января 2026 официально обнародовала список претендентов на премию Оскар, определив главные фавориты под очистку золота церемонии 15 марта. Читай в материале, какие известные номинанты на Оскар-2026 есть и в каких номинациях они представлены.

Оскар-2026: номинанты кинопремии

В этом сезоне лидерами по количеству номинаций стали кинокартины Одна битва за другой, Грешники и Гамнет, получившие наибольшую приверженность экспертам. Для украинского кинематографа результаты оказались неутешительными, ведь документальная лента 2000 метров к Андреевке и анимационная работа Я умерла в Ирпене не смогли попасть в финальный перечень номинантов на Оскар-2026.

В списке представлены проекты, вызывающие неоднозначную реакцию из-за связи со страной-агрессором: фильм Мистер Никто против Путина, посвященный пропаганде в российских школах, а также картина Три сестры от российского режиссера.

Номинанты на Оскар-2026: Лучший фильм

Бугония;

Формула 1: Фильм;

Франкенштейн;

Гамнет;

Марти Суприм. Гений комбинаций;

Одна битва за другой;

Тайный агент;

Сентиментальная ценность;

Грешники;

Поезд мечтаний.

Оскар-2026: Лучший актер

Тимоти Шаламе, Марти Суприм. Гений комбинаций;

Леонардо Ди Каприо, Одна битва за другой;

Итан Гоук, Голубая луна;

Майкл Б. Джордан, Грешники;

Вагнер Моура, Тайный агент.

Список номинантов на Оскар-2026: Лучшая актриса

Джесси Бакли, Гамнет;

Роуз Бирн, Я не железная;

Кейт Гадсон, Песня любви;

Ренате Рейнсве, Сентиментальная ценность;

Эмма Стоун, Бугония.

Оскар-2026: номинанты на категорию Лучший режиссер

Хлоя Чжао, Гамнет;

Джош Сафди, Марти Суприм. Гений комбинаций;

Пол Томас Андресон, Одна битва за другой;

Йоаким Триер, Сентиментальная ценность;

Райан Куглер, Грешники.

Номинанты на Оскар-2026: Лучший актер второго плана

Бенито Дель Торо. Одна битва за другой;

Джейкоб Элорди, Франкенштейн;

Делрой Линдо, Грешники;

Шон Пенн, Одна битва за другой;

Стеллан Скашгорд, Сентиментальная ценность.

Оскар-2026: Лучшая актриса второго плана

Эль Феннинг, Сентиментальная ценность;

Инга Ибсдоттер Лиллеас, Сентиментальная ценность;

Эми Медиган, Оружие;

Вунми Мосаку, Грешники;

Теяна Тейлор, Одна битва за другой.

Список номинантов на Оскар-2026: Лучший международный фильм

Секретный агент (The Secret Agent), Бразилия;

Это была лишь случайность (It Was Just An Accident), Франция;

Сентиментальная ценность (Sentimental Values), Норвегия;

Сират (Sirāt), Испания;

Голос Хинд Раджаб (The Voice of Hind Rajab).

Оскар-2026: номинанты на категорию Лучший полнометражный документальный фильм

Алабамское решение (The Alabama Solution);

Встретишь меня в свете надежды (Come See Me In The Good Light);

Рассекая скалы (Cutting Through Rocks);

Мистер Никто против Путина (Mr. Nobody against Putin);

Идеальный сосед (The Perfect Neighbor).

Оскар-2026: Лучший игровой короткометражный фильм

Пятно мясника (Butcher’s Stain);

Друг Дороты (A Friend of Dorothy);

Историческая драма Джейн Остин (Jane Austen’s Period Drama);

Певцы,The Singers;

Два людей, обменивающихся слюной, Two People Exchanging Saliva.

Лучший анимационный короткометражный фильм: номинанты на Оскар-2026

Бабочка (Butterfly);

Вечнозеленый (Forevergreen);

Плачащая о жемчуге девушка (The Girl Who Cried Pearls);

Пенсионный план (Retirement Plan);

Три сестры (The Three Sisters).

Лучший адаптированный сценарий: список номинантов на Оскар-2026

Бугония;

Франкенштейн;

Гамнет;

Одна битва за другой;

Поезд мечтаний.

Лучший оригинальный сценарий: список номинантов на Оскар-2026

Голубая луна;

Это была только случайность;

Марти Суприм. Гений комбинаций;

Сентиментальная ценность;

Грешники.

