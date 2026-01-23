Оскар-2026: номінанти на головну кінопремію світу

Американська кіноакадемія 22 січня 2026 року офіційно оприлюднила список претендентів на премію Оскар, визначивши головних фаворитів, які змагатимуться за золоті статуетки під час урочистої церемонії 15 березня. Читай в матеріалі які відомі номінанти на Оскар-2026 є та в яких номінаціях вони представлені.

Оскар-2026: номінанти кінопремії

Цього сезону лідерами за кількістю номінацій стали кінокартини Одна битва за іншою, Грішники та Гамнет, які отримали найбільшу прихильність експертів. Для українського кінематографа результати виявилися невтішними, адже документальна стрічка 2000 метрів до Андріївки та анімаційна робота Я померла в Ірпені не змогли потрапити до фінального переліку номінантів на Оскар-2026.

Натомість у списку представлені проєкти, що викликають неоднозначну реакцію через зв’язок із країною-агресором: фільм Містер Ніхто проти Путіна, присвячений пропаганді в російських школах, а також картина Три сестри від російського режисера.

Номінанти на Оскар-2026: Найкращий фільм

Бугонія;

Формула 1: Фільм;

Франкенштейн;

Гамнет;

Марті Супрім. Геній комбінацій;

Одна битва за іншою;

Таємний агент;

Сентиментальна цінність;

Грішники;

Потяг мрій.

Оскар-2026: Найкращий актор

Тімоті Шаламе, Марті Супрім. Геній комбінацій;

Леонардо Ді Капріо, Одна битва за іншою;

Ітан Гоук, Блакитний місяць;

Майкл Б. Джордан, Грішники;

Вагнер Моура, Таємний агент.

Список номінантів на Оскар-2026: Найкраща акторка

Джессі Баклі, Гамнет;

Роуз Бірн, Я не залізна;

Кейт Гадсон, Пісня любові;

Ренате Рейнсве, Сентиментальна цінність;

Емма Стоун, Бугонія.

Оскар-2026: номінанти на категорію Найкращий режисер

Хлоя Чжао, Гамнет;

Джош Сафді, Марті Супрім. Геній комбінацій;

Пол Томас Андресон, Одна битва за іншою;

Йоакім Трієр, Сентиментальна цінність;

Раян Куглер, Грішники.

Номінанти на Оскар-2026: Найкращий актор другого плану

Беніто Дель Торо. Одна битва за іншою;

Джейкоб Елорді, Франкенштейн;

Делрой Ліндо, Грішники;

Шон Пенн, Одна битва за іншою;

Стеллан Скашгорд, Сентиментальна цінність.

Оскар-2026: Найкраща акторка другого плану

Ель Феннінг, Сентиментальна цінність;

Інга Ібсдоттер Ліллеас, Сентиментальна цінність;

Емі Медіган, Зброя;

Вунмі Мосаку, Грішники;

Теяна Тейлор, Одна битва за іншою.

Список номінантів на Оскар-2026: Найкращий міжнародний фільм

Секретний агент (The Secret Agent), Бразилія;

Це була лише випадковість (It Was Just An Accident), Франція;

Сентиментальна цінність (Sentimental Values), Норвегія;

Сират (Sirāt), Іспанія;

Голос Хінд Раджаб (The Voice of Hind Rajab).

Оскар-2026: номінанти на категорію Найкращий повнометражний документальний фільм

Алабамське рішення (The Alabama Solution);

Зустрінь мене у світлі надії (Come See Me In The Good Light);

Розсікаючи скелі (Cutting Through Rocks);

Містер Ніхто проти Путіна (Mr. Nobody against Putin);

Ідеальний сусід (The Perfect Neighbor).

Оскар-2026: Найкращий ігровий короткометражний фільм

Пляма м’ясника (Butcher’s Stain);

Друг Дороти (A Friend of Dorothy);

Історична драма Джейн Остін (Jane Austen’s Period Drama);

Співаки,The Singers;

Двоє людей, що обмінюються слиною, Two People Exchanging Saliva.

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: номінанти на Оскар-2026

Метелик (Butterfly);

Вічнозелений (Forevergreen);

Дівчина, яка плакала про перли (The Girl Who Cried Pearls);

Пенсійний план (Retirement Plan);

Три сестри (The Three Sisters).

Найкращий адаптований сценарій: список номінантів на Оскар-2026

Бугонія;

Франкенштейн;

Гамнет;

Одна битва за іншою;

Потяг мрій.

Найкращий оригінальний сценарій: перелік номінантів на Оскар-2026

Блакитний місяць;

Це була лише випадковість;

Марті Супрім. Геній комбінацій;

Сентиментальна цінність;

Грішники.

