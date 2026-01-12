Золотий глобус 2026: переможці кінопремії — хто забрав найбільше нагород цього року

У Лос-Анджелесі завершилася одна з найочікуваніших подій кіносезону — 83-тя церемонія вручення премії Голлівудської асоціації іноземної преси. Ніч із 11 на 12 січня стала щасливою для багатьох зірок, а деякі проєкти підтвердили свій статус абсолютних хітів року.
Церемонія запам’яталася не лише зірковим дефіле, а й новими категоріями, які відображають сучасні тренди медіасвіту.
Хто переміг на Золотому глобусі 2026: головні тріумфатори кіно
Основним фаворитом ночі стала стрічка Одна битва за іншою режисера Пола Томаса Андерсона. Картина, яка була представлена у рекордних дев’яти категоріях, у підсумку забрала чотири статуетки.
Зокрема, вона була визнана найкращим фільмом у категорії комедія або мюзикл, а сам Андерсон отримав нагороди за найкращу режисуру та сценарій.
У драматичній секції найкращим фільмом визнали роботу Хлої Джао Гамнет, яка також принесла перемогу Джессі Баклі як найкращій акторці.
Золотий глобус 2026: переможці у серіальних категоріях
Телевізійна частина премії також мала своїх лідерів. Справжній фурор викликав мінісеріал Юнацтво, який зібрав чотири нагороди, включаючи головну відзнаку у своєму жанрі.
- Найкращий драматичний серіал: Пітт;
- Найкращий комедійний серіал: Кіностудія.
Цікаво, що цього року організатори додали свіжі номінації Золотого глобусу 2026, а саме — нагороди за найкращий подкаст та стендап-комедію.
Першим в історії володарем статуетки за стендап став Рікі Джервейс, а найкращим подкастом визнали шоу Емі Полер.
Золотий глобус 2026: номінанти та повний список лауреатів
Попри те, що конкуренція була надзвичайно високою, список тих, хто переміг на Золотому глобусі 2026, виглядає наступним чином:
- Найкраща драма: Гамнет;
- Найкраща комедія/мюзикл: Одна битва за іншою;
- Найкращий актор (драма): Вагнер Моура Таємний агент;
- Найкраща акторка (драма): Джессі Баклі (Гамнет);
- Найкращий актор (комедія): Тімоті Шаламе (Марті Супрім: Геній комбінацій);
- Найкраща акторка (комедія): Роуз Бірн (Я не залізна);
- Найкращий мультфільм: Кейпоп-мисливиці на демонів;
- Найкращий фільм іноземною мовою: Таємний агент.
Серед акторів другого плану тріумфували Стеллан Скашгорд та Теяна Тейлор. Музичні досягнення року журі відзначило в роботах Людвіга Йоранссона за фільм Грішники.
Цьогорічні номінанти Золотого глобусу 2026 вкотре довели, що світовий кінематограф стає все більш інклюзивним та різноманітним, а серіали за якістю виробництва вже давно не поступаються великому метру.
Тепер увага глядачів прикута до наступного етапу — церемонії вручення Оскара. Багато нинішніх лауреатів знову змагатимуться за першість у головних номінаціях.
