Золотий глобус 2026: переможці кінопремії — хто забрав найбільше нагород цього року

У Лос-Анджелесі завершилася одна з найочікуваніших подій кіносезону — 83-тя церемонія вручення премії Голлівудської асоціації іноземної преси. Ніч із 11 на 12 січня стала щасливою для багатьох зірок, а деякі проєкти підтвердили свій статус абсолютних хітів року.

Церемонія запам’яталася не лише зірковим дефіле, а й новими категоріями, які відображають сучасні тренди медіасвіту.

Хто переміг на Золотому глобусі 2026: головні тріумфатори кіно

Основним фаворитом ночі стала стрічка Одна битва за іншою режисера Пола Томаса Андерсона. Картина, яка була представлена у рекордних дев’яти категоріях, у підсумку забрала чотири статуетки.

Зокрема, вона була визнана найкращим фільмом у категорії комедія або мюзикл, а сам Андерсон отримав нагороди за найкращу режисуру та сценарій.

У драматичній секції найкращим фільмом визнали роботу Хлої Джао Гамнет, яка також принесла перемогу Джессі Баклі як найкращій акторці.

Золотий глобус 2026: переможці у серіальних категоріях

Телевізійна частина премії також мала своїх лідерів. Справжній фурор викликав мінісеріал Юнацтво, який зібрав чотири нагороди, включаючи головну відзнаку у своєму жанрі.

Найкращий драматичний серіал: Пітт;

Найкращий комедійний серіал: Кіностудія .

Цікаво, що цього року організатори додали свіжі номінації Золотого глобусу 2026, а саме — нагороди за найкращий подкаст та стендап-комедію.

Першим в історії володарем статуетки за стендап став Рікі Джервейс, а найкращим подкастом визнали шоу Емі Полер.

Золотий глобус 2026: номінанти та повний список лауреатів

Попри те, що конкуренція була надзвичайно високою, список тих, хто переміг на Золотому глобусі 2026, виглядає наступним чином:

Найкраща драма: Гамнет;

Найкраща комедія/мюзикл: Одна битва за іншою;

Найкращий актор (драма): Вагнер Моура Таємний агент;

Найкраща акторка (драма): Джессі Баклі (Гамнет);

Найкращий актор (комедія): Тімоті Шаламе (Марті Супрім: Геній комбінацій);

Найкраща акторка (комедія): Роуз Бірн (Я не залізна);

Найкращий мультфільм: Кейпоп-мисливиці на демонів;

Найкращий фільм іноземною мовою: Таємний агент.

Серед акторів другого плану тріумфували Стеллан Скашгорд та Теяна Тейлор. Музичні досягнення року журі відзначило в роботах Людвіга Йоранссона за фільм Грішники.

Цьогорічні номінанти Золотого глобусу 2026 вкотре довели, що світовий кінематограф стає все більш інклюзивним та різноманітним, а серіали за якістю виробництва вже давно не поступаються великому метру.

Тепер увага глядачів прикута до наступного етапу — церемонії вручення Оскара. Багато нинішніх лауреатів знову змагатимуться за першість у головних номінаціях.

