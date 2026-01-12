Стиль жизни Шоу-биз

Золотой глобус 2026: победители кинопремии — кто забрал больше всего наград в этом году

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 января 2026, 12:29 3 мин.
золотой глобус 2026
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь