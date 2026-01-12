Золотой глобус 2026: победители кинопремии — кто забрал больше всего наград в этом году

В Лос-Анджелесе завершилось одно из самых ожидаемых событий киносезона — 83-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы. Ночь с 11 на 12 января стала счастливой для многих звезд, а некоторые проекты подтвердили свой статус абсолютных хитов года.

Церемония запомнилась не только звездным дефиле, но и новыми категориями, которые отражают современные тренды медиамира.

Кто победил на Золотом глобусе 2026: главные триумфаторы кино

Основным фаворитом ночи стала лента Одна битва за іншою режиссера Пола Томаса Андерсона. Картина, которая была представлена в рекордных девяти номинациях, в итоге забрала четыре статуэтки.

В частности, она была признана лучшим фильмом в категории комедия или мюзикл, а сам Андерсон получил награды за лучшую режиссуру и сценарий.

В драматической секции лучшим фильмом признали работу Хлои Джао Гамнет, которая также принесла победу Джесси Бакли как лучшей актрисе.

Золотой глобус 2026: победители в сериальных категориях

Телевизионная часть премии также имела своих лидеров. Настоящий фурор вызвал мини-сериал Юнацтво, который собрал четыре награды, включая главную награду в своем жанре.

Лучший драматический сериал: Пітт ;

Лучший комедийный сериал: Кіностудія .

Интересно, что в этом году организаторы добавили новые номинации Золотого глобуса 2026, а именно — награды за лучший подкаст и стендап-комедию.

Первым в истории обладателем статуэтки за стендап стал Рики Джервейс, а лучшим подкастом признали шоу Эми Полер.

Золотой глобус 2026: номинанты и полный список лауреатов

Несмотря на то, что конкуренция была чрезвычайно высокой, список тех, кто победил на Золотом глобусе 2026, выглядит следующим образом:

Лучшая драма: Гамнет ;

Лучшая комедия/мюзикл: Одна битва за іншою ;

Лучший актер (драма): Вагнер Моура, Таємний агент;

Лучшая актриса (драма): Джесси Бакли ( Гамнет );

Лучший актер (комедия): Тимоти Шаламе ( Марті Супрім: Геній комбінацій );

Лучшая актриса (комедия): Роуз Бирн ( Я не залізна );

Лучший мультфильм: Кейпоп-мисливиці на демонів ;

Лучший фильм на иностранном языке: Таємний агент .

Среди актеров второго плана триумфовали Стеллан Скарсгард и Теяна Тейлор. Музыкальные достижения года жюри отметило в работах Людвига Йоранссона за фильм Грішники.

Нынешние номинанты Золотого глобуса 2026 еще раз доказали, что мировой кинематограф становится всё более инклюзивным и разнообразным, а сериалы по качеству производства уже давно не уступают большому метру.

Теперь внимание зрителей приковано к следующему этапу — церемонии вручения Оскара. Многие нынешние лауреаты снова будут соревноваться за первенство в главных номинациях.

