Золотой глобус 2026: победители кинопремии — кто забрал больше всего наград в этом году

В Лос-Анджелесе завершилось одно из самых ожидаемых событий киносезона — 83-я церемония вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы. Ночь с 11 на 12 января стала счастливой для многих звезд, а некоторые проекты подтвердили свой статус абсолютных хитов года.
Церемония запомнилась не только звездным дефиле, но и новыми категориями, которые отражают современные тренды медиамира.
Кто победил на Золотом глобусе 2026: главные триумфаторы кино
Основным фаворитом ночи стала лента Одна битва за іншою режиссера Пола Томаса Андерсона. Картина, которая была представлена в рекордных девяти номинациях, в итоге забрала четыре статуэтки.
В частности, она была признана лучшим фильмом в категории комедия или мюзикл, а сам Андерсон получил награды за лучшую режиссуру и сценарий.
В драматической секции лучшим фильмом признали работу Хлои Джао Гамнет, которая также принесла победу Джесси Бакли как лучшей актрисе.
Золотой глобус 2026: победители в сериальных категориях
Телевизионная часть премии также имела своих лидеров. Настоящий фурор вызвал мини-сериал Юнацтво, который собрал четыре награды, включая главную награду в своем жанре.
- Лучший драматический сериал: Пітт;
- Лучший комедийный сериал: Кіностудія.
Интересно, что в этом году организаторы добавили новые номинации Золотого глобуса 2026, а именно — награды за лучший подкаст и стендап-комедию.
Первым в истории обладателем статуэтки за стендап стал Рики Джервейс, а лучшим подкастом признали шоу Эми Полер.
Золотой глобус 2026: номинанты и полный список лауреатов
Несмотря на то, что конкуренция была чрезвычайно высокой, список тех, кто победил на Золотом глобусе 2026, выглядит следующим образом:
- Лучшая драма: Гамнет;
- Лучшая комедия/мюзикл: Одна битва за іншою;
- Лучший актер (драма): Вагнер Моура, Таємний агент;
- Лучшая актриса (драма): Джесси Бакли (Гамнет);
- Лучший актер (комедия): Тимоти Шаламе (Марті Супрім: Геній комбінацій);
- Лучшая актриса (комедия): Роуз Бирн (Я не залізна);
- Лучший мультфильм: Кейпоп-мисливиці на демонів;
- Лучший фильм на иностранном языке: Таємний агент.
Среди актеров второго плана триумфовали Стеллан Скарсгард и Теяна Тейлор. Музыкальные достижения года жюри отметило в работах Людвига Йоранссона за фильм Грішники.
Нынешние номинанты Золотого глобуса 2026 еще раз доказали, что мировой кинематограф становится всё более инклюзивным и разнообразным, а сериалы по качеству производства уже давно не уступают большому метру.
Теперь внимание зрителей приковано к следующему этапу — церемонии вручения Оскара. Многие нынешние лауреаты снова будут соревноваться за первенство в главных номинациях.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!