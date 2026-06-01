25 поправка к Конституции США: алгоритм принудительного отстранения президента

Двадцать пятая поправка к вступившей в силу 10 февраля 1967 года Конституции США является одним из важнейших государственно-правовых инструментов американской системы сдерживаний и противовесов.

Она четко урегулировала юридический порядок передачи властных полномочий главы государства в случае досрочного прекращения его обязанностей из-за смерти, отставки, отстранения от должности или внезапного признания недееспособным — подробности читай в материале.

25 поправка к Конституции США: история принятия и роль в законодательстве

Потребность в принятии этого документа возникла из-за исторических неточностей в исходном тексте Конституции 1787 года.

Старая редакция отмечала лишь то, что при подобных обстоятельствах полномочия переходят к вице-президенту, оставляя простор для двусмысленной трактовки: становится заместитель полноценным руководителем страны или только временным исполняющим обязанности.

Это порождало острые политические дискуссии, самой известной из которых стал Прецедент Тайлера 1841, когда после внезапной смерти президента Уильяма Генри Гаррисона его преемник Джон Тайлер отказался подписывать документы в статусе и.о. и вопреки возражениям оппонентов принял официальную присягу президента.

Другим опасным недостатком старой системы было полное отсутствие механизма признания действующего лидера недееспособным, из-за чего в истории США возникали управленческие кризисы.

В частности, в 1919-1921 годах после перенесенного инсульта президент Вудро Вильсон оказался полностью изолированным от государственных дел, и обязанности главы республики тайно и неофициально выполняли первая леди и пул советников.

Также до момента ратификации поправки должность вице-президента оставалась вакантной 16 раз из-за смерти или отставки должностных лиц, иногда пустуя целый четырехлетний срок.

Официальный конгрессный проект изменений появился в 1965 году, после чего поправку оперативно ратифицировало абсолютное большинство американских штатов, за исключением Северной Дакоты, Джорджии и Южной Каролины.

Конституционный документ состоит из четырех четких регуляторных разделов, решающих все потенциальные проблемы транзита власти:

Глава 1 устанавливает абсолютное правило, согласно которому в случае отстранения президента от должности, его внезапной смерти или добровольной отставки, действующий вице-президент автоматически становится полноценным Президентом США, а не временным исполняющим обязанности.

Глава 2 определяет, что если должность вице-президента становится вакантной, действующий президент имеет право лично выдвинуть кандидатуру нового вице-президента, вступающего в должность после обязательного подтверждения простым большинством голосов в обеих палатах Конгресса США.

Глава 3 регламентирует процедуру добровольной временной передачи власти. Если президент самостоятельно посылает главе Сената и спикеру Палаты представителей письменное заявление о своей несостоятельности выполнять функции, его обязанности временно переходят к вице-президенту, пока лидер не пришлет новое письменное сообщение противоположного содержания.

Глава 4 является наиболее радикальным юридическим механизмом, описывающим принудительное отстранение действующего главы государства. Согласно ему, если вицепрезидент и большинство высших чиновников кабинета исполнительной власти (или другого специального органа, определенного Конгрессом) совместно приходят к выводу, что президент не способен руководить государством, они направляют соответствующее письменное заявление лидерам Конгресса. После этого вице-президент немедленно берет на себя все должностные полномочия как действующий президент.

Особенностью четвертой главы является четкая защита от политического узурпаторства. Если отстраненный президент письменно оспаривает заявление правительства и утверждает, что оно полностью дееспособно, он автоматически возвращает себе власть.

Однако, если вицепрезидент и министры в течение четырех суток повторно посылают Конгрессу письменное возражение, вопрос переходит на рассмотрение американского парламента.

Конгресс обязан собраться на заседание в течение 48 часов и принять окончательное решение в 21-дневный срок.

Для окончательного лишения президента полномочий и оставления у власти вице-президента как действующего главы государства, за это решение должны проголосовать по меньшей мере две трети (2/3) голосов как Палаты представителей, так и Сената США.

В противном случае лидер страны полностью восстанавливается в своих правах.

Несмотря на то, что сама поправка не содержит персонального перечня высших чиновников, юридический прецедент на основе заключения Управления юрисконсульта Минюста определяет круг из 15 ключевых лиц, где для активации процедуры отстранения президента необходима подпись самого вице-президента и по меньшей мере 8 министров действующего кабинета.

Раньше мы писали, как прошла встреча Трампа и Си Цзиньпина 2026 — читай в материале, о чем говорили лидеры мировых государств.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!