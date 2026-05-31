За границей находятся 8 миллионов украинцев, а не 6 — МИД готовит условия для возвращения

Масштабы вынужденной эмиграции украинцев оказались значительно больше, чем считалось ранее. Вместо привычных в отчетах шести миллионов, за пределами страны из-за полномасштабной войны сейчас находятся около восьми миллионов граждан. Такие обновленные данные озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Во время выступления в Верховной Раде глава МИД подчеркнул, что такой отток человеческого капитала уже перестал быть просто социальным вопросом и превратился в серьезный вызов для национальной безопасности.

Стратегическая цель — возвращение домой

По словам Сибиги, Киев сейчас активно разрабатывает комплекс мер, которые должны стимулировать украинцев возвращаться на родину. При этом министр признал: первоочередным условием для этого остается создание безопасной среды внутри страны.

— По нашим данным, даже не 6, а 8 миллионов украинцев находятся вынужденно за границей. Для нас это действительно становится уже вызовом в сфере безопасности. Главная стратегическая цель — создать надлежащие условия для их возвращения, — заявил Сибига.

Читать по теме Почти 50 на 50: как поляки относятся к приему украинских беженцев Более 60% польских респондентов уверены, что Украине придется отказаться от некоторых территорий.

Экономическая конкуренция: почему Европа не спешит отпускать украинцев

Одним из самых сложных аспектов этой проблемы является то, что далеко не все государства, приютившие наших граждан, заинтересованы в их отъезде.

Андрей Сибига объяснил, что украинцы успели стать важным фактором экономического роста для европейских стран благодаря своей высокой квалификации и способности быстро адаптироваться.

— Нам фактически еще нужно будет бороться за своих людей, чтобы они вернулись. Учитывая их вклад в развитие экономик других стран, нам придется конкурировать за этот ресурс, — добавил глава МИД.

Диалог с партнерами и финансовая поддержка

Украина уже ведет переговоры с европейскими столицами и институтами ЕС по созданию финансовых механизмов, которые бы поддержали процесс репатриации. В качестве положительного примера министр привел Швейцарию, где уже разработаны специальные программы для стимулирования возвращения украинцев.

Сейчас МИД ставит своей целью не просто призывать людей к возвращению, а найти способы материальной и социальной поддержки тех, кто решит снова строить свое будущее в Украине.

Ранее мы рассказывали, какие выплаты получают украинские беженцы в ЕС и где они самые большие.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!