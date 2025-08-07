Где украинским беженцам в ЕС платят больше всего, а где выживай как хочешь

Три с половиной года войны. Миллионы украинцев продолжают жить в странах ЕС в статусе временной защиты. Но на фоне растущей финансовой нагрузки и внутренней критики в некоторых государствах все чаще звучит вопрос: как долго должна продолжаться такая поддержка — и в каком объеме?

Центром новой волны обсуждений стала Германия. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал уравнять социальные выплаты для украинских беженцев с пособиями, которые получают другие категории соискателей убежища. Это может стать самым существенным изменением в немецкой политике в отношении украинцев с начала полномасштабной войны.

Как именно может измениться помощь? И чем модель Германии отличается от политики других стран ЕС? Эти вопросы проанализировало издание Deutsche Welle.

Германия: одна из самых щедрых стран

Сегодня украинцы в Германии получают финансовую поддержку на уровне безработных граждан страны. Например, взрослый человек без семьи имеет право на 563 евро в месяц. Дополнительно государство покрывает расходы на аренду жилья (в рамках установленных норм) и обеспечивает полную медицинскую страховку.

Такой подход помогает интегрироваться в общество: украинцы могут сразу же работать, проходить языковые курсы и участвовать в обучающих программах. Это выгодно отличает Германию от многих других стран ЕС, где беженцы годами ждут разрешения на трудоустройство.

Однако Маркус Зёдер считает эти условия слишком щедрыми. Он предлагает снизить выплаты до уровня 353–441 евро — столько получают другие соискатели убежища. По его словам, это снизит нагрузку на бюджет и сделает страну менее привлекательной для тех, кто ищет не защиту, а только финансовую выгоду.

Один статус — разный уровень помощи: как в других странах ЕС

Хотя украинцы по всей Европе получают одинаковый статус временной защиты, директива ЕС не устанавливает единый стандарт финансовой поддержки. Поэтому каждая страна решает этот вопрос по-своему — и уровень помощи отличается существенно.

Польша: упор на возможности, а не выплаты

В Польше прямая финансовая помощь взрослым украинцам прекращена. Ранее была единовременная выплата в 300 злотых (около 70 евро), но и она отменена. Вместо этого украинцы получают идентификационный номер PESEL, который дает доступ к трудоустройству, образованию и бесплатной медицине. Также государство предоставляет помощь на детей — почти 190 евро на первого ребенка.

Венгрия: одна из самых жестких политик

С лета 2024 года правительство Виктора Орбана признало часть западных регионов Украины безопасными, что лишает новых прибывших права на бесплатное жилье. Размер финансовой помощи — один из самых низких в ЕС: около 55 евро на взрослого и 34 — на ребенка.

Швеция: выплаты — ежедневно, а не ежемесячно

В Швеции действует иная система: деньги начисляются ежедневно. Взрослый, проживающий отдельно, получает в сумме около 180–190 евро в месяц, на ребенка — около 140 евро. Медицинская помощь ограничена экстренными случаями, в отличие от полного покрытия в Германии.

Великобритания: помощь по условиям

Финансовая поддержка в Великобритании зависит от индивидуальных обстоятельств. Существуют выплаты на детей (от 20 до 30 евро в неделю), а также для пенсионеров — около 230 евро в неделю. Программа Homes for Ukraine поощряет граждан предоставлять жилье украинцам, за что они получают компенсацию. Кроме того, вновь прибывшие получают единовременную помощь — примерно 230 евро.

Что дальше

Предложение Зедера — сигнал о смене политических настроений не только в Германии, но и в Европе в целом. На фоне выборов, экономического давления и изменения приоритетов всё чаще звучат призывы пересмотреть механизмы помощи.

Для украинцев это может означать новый этап адаптации — с меньшими выплатами, но, возможно, с большим акцентом на самостоятельность, работу и интеграцию.

