От Дании до Португалии — страны Европы, которые создали спецусловия для украинских беженцев

С марта 2022 украинцы имеют возможность получить временную защиту за границей в странах ЕС. Это означает, что они имеют право на проживание в стране, возможность работать, иметь страхование, выплаты, доступ детей в школы, сады и университеты. Весь этот доступ и защита украинских беженцев временная, на время полномасштабной войны.

Сейчас временная защита украинцев продлена до марта 2027 года.

Некоторые страны Европейского Союза очень привлекательны для украинцев своими условиями пребывания и социального обеспечения. Кроме временной защиты, украинцы там могут просить и статус беженца, однако это делать не рекомендуют. Раньше мы объясняли, чем отличаются эти правовые понятия.

Куда лучше ехать беженцам из Украины

Условия некоторых стран действительно лучше для украинцев, к тому же более близкой может оказаться культура и традиции. Если ты ищешь возможность уехать за границу и получить статус временной защиты, рассмотри список стран ниже.

Германия

Германия является страной, которая приняла больше всего украинских беженцев. По состоянию на 2025 год там самые комфортные условия для проживания украинцев. Германия предлагает:

финансовую помощь на уровне 500-560 евро в зависимости от возраста и общины, а также дополнительные выплаты на детей;

возможность бесплатного жилья на первое время, а затем субсидии на съемное жилье;

бесплатное образование для детей;

бесплатные курсы по изучению немецкого;

базовая медицинская защита;

возможность трудоустройства;

Условия беженцев зависят от федеральной земли.

Кстати, мы рассказывали, сколько украинцев хочет вернуться из Германии.

Польша

Польша на втором месте по количеству принятых украинцев. Страна постепенно урезает помощь беженцам, учитывая их количество. Получить украинские беженцы могут:

финансовая помощь около 70 евро в месяц, а также помощь на детей по программе 500+;

бесплатное проживание 120 дней во временных приютах, далее с частичной оплатой;

доступ к обучению для детей;

курсы польского;

возможность трудоустройства;

возможность базовой медицинской помощи;

Польша не предоставляет убежища тем, кто уже имел временную защиту в других странах. Также при условии выезда в Украину более чем на 30 дней можно потерять свой статус PESEL UKR.

Швеция

Швеция в 2025 году продолжает предоставлять временную защиту украинцам, в частности, до марта 2027 года. Временная защита дает возможность:

право на проживание в стране;

доступ к базовому медицинскому обслуживанию, включая прививки, роды, неотложную и психиатрическую помощь в кризисных ситуациях, базовые консультации врачей;

доступ к образованию для детей;

выплаты: 70 шведских крон в день одиноким людям; по 60 крон на людей, живущих с семьей; и по 37-50 крон на ребенка.

разрешение на работу по предложению от шведских работодателей.

Украинцы в Швеции должны быть зарегистрированы на базе населения (Skatteverket) после года пребывания. Это дает более ранний доступ к интеграционным возможностям.

Швеция не аннулирует вид на жительство при условии временного отъезда в Украину. Однако теряется право на жилье и выплаты. Мигрантам, которые захотят вернуться домой, выплатят пособие по возвращению. Какие изменения ввели в прошлом году?

Чехия

Чехия продлила защиту украинцев до 31 марта 2026 года. Правила существенно изменились с начала полномасштабной войны, в частности, сократились выплаты, преимущества жилья и льготы для украинцев. Мы также рассказывали о новом законе для украинцев в Чехии.

срок бесплатного жилья: 90 дней (не касается уязвимых категорий украинцев);

есть помощь в на аренду жилья;

финансовая помощь в месяц на взрослого – 3130 крон, для уязвимых категорий – 4860 крон, на ребенка – 3490 крон, на человека с инвалидностью – 7 290 крон, на ребенка с инвалидностью – 5235 крон;

государственное страхование при наличии работы;

возможность податься на ZDP — специальное разрешение на долгосрочное пребывание при определенных условиях;

возможность трудоустройства

Дания

В Дании украинцы имеют временную защиту до 4 марта 2027 года. Здесь вид на жительство продолжается автоматически после проверки. В Дании украинцы имеют разрешение на проживание и работу, бесплатную медицинскую помощь, социальную помощь (с жильем в том числе), курсы датского языка и возможность для детей посещать учебные заведения.

Финансовая помощь отличается, рассматриваются индивидуальные случаи. Также сумма помощи зависит от коммун проживания украинских беженцев. В коммунах могут предоставлять трехразовое питание, однако тогда выплаты будут ниже примерно 60 евро в месяц. Без питания помощь будет составлять около 250 евро в месяц.

Ирландия

У украинцев в Ирландии есть защита до 4 марта 2026 года. С марта 2025 года новоприбывшие украинцы не имеют доступа к бесплатному жилью. Социальная помощь остается на уровне 38 евро на взрослого человека в неделю и 30 евро в неделю на ребенка. По прибытии в страну нужно сразу зарегистрироваться на социальную защиту.

После этого можно получить государственную помощь, вид на жительство и работу. В Ирландии необходимо получить PPSN, персональный номер. С ним можно устроиться на работу и получить медицинские услуги.

Португалия

В Португалии украинские беженцы могут находиться до марта 2027 года. Не имеющие дохода могут получить выплаты в размере: 242 евро на главного члена семьи, 169 евро на других членов семьи, и 121 евро в месяц на ребенка.

Существует разовая финансовая финансовая помощь, которая составляет 377 евро. Уязвимым категориям населения государство компенсирует расходы на питание и лекарства. Тем, кто будет отказываться выходить на работу, будут постепенно урезать помощь. Бесплатное проживание в приютах сейчас 60 дней.

Всю актуальную информацию о правилах пребывания в той или иной стране удобно смотреть на интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины.

Раньше мы рассказывали, как украинцы благодарят поляков за приют.

