Від Данії до Португалії — країни Європи, які створили спецумови для українських біженців

З березня 2022 року українці мають можливість отримати тимчасовий захист за кордоном у країнах ЄС. Це означає, що вони мають право на проживання в країні, можливість працювати, мати страхування, виплати, доступ дітей до шкіл, садочків та університетів. Увесь цей доступ і захист українських біженців є тимчасовим, на час повномасштабної війни.

Нині тимчасовий захист українців продовжено до березня 2027 року.

Деякі країни Європейського Союзу дуже привабливі для українців своїми умовами перебування та соціальним забезпеченням. Окрім тимчасового захисту, українці там можуть просити й про статус біженця, проте це робити не рекомендують. Раніше ми пояснювали, чим відрізняються ці правові поняття.

Куди краще їхати біженцям з України

Умови деяких країн є дійсно кращими для українців, до того ж ближчою може виявитися культура та традиції. Якщо ти шукаєш можливості виїхати за кордон і отримати статус тимчасового захисту, розглянь перелік країн нижче.

Німеччина

Німеччина є країною, яка прийняла найбільше українських біженців. Станом на 2025 рік там найкомфортніші умови для проживання українців. Німеччина пропонує:

фінансову допомогу на рівні 500-560 євро, залежно від віку та громади, а також додаткові виплати на дітей;

можливість безкоштовного житла на перший час, а потім субсидії на орендоване житло;

безкоштовна освіта для дітей;

безкоштовні курси з вивченння німецької;

базовий медичний захист;

можливість працевлаштування;

Умови біженців залежать від федеральної землі.

До речі, ми розповідали, скільки українців хоче повернутися з Німеччини.

Польща

Польща на другому місці за кількістю прийнятих українців. Країна поступово урізає допомогу біженцям, з огляду на їхню кількість. Отримати українські біженці можуть:

фінансова допомога приблизно 70 євро на місяць, а також допомога на дітей за програмою 500+;

безкоштовне проживання 120 днів у тимчасових притулках, далі з частковою оплатою;

доступ до навчання для дітей;

курси польської;

можливість працевлаштування;

можливість базової медичної допомоги;

Польща не надає притулку тим, хто вже мав тимчасовий захист в інших країнах. Також за умови виїзду в Україну на понад 30 днів можна втратити свій статус PESEL UKR.

Швеція

Швеція у 2025 році продовжує надавати тимчасовий захист українцям, зокрема до березня 2027 року. Тимчасовий захист дає можливість:

право на проживання у країні;

доступ до базового медичного обслуговування, включно зі щепленнями, пологами, невідкладною та психіатричною допомогою у кризових ситуаціях, базові консультації лікарів;

доступ до освіти для дітей;

виплати: 70 шведських крон на день самотнім людям; по 60 крон на людей, які живуть із родиною; і по 37-50 крон на дитину.

дозвіл на роботу за пропозицією від шведських роботодавців.

Українці у Швеції мають бути зареєстровані у базі населення (Skatteverket) після року перебування. Це дає раніший доступ до інтеграційних можливостей.

Швеція не анулює дозвіл на проживання за умови тимчасового від’їзду в Україну. Однак втрачається право на житло і виплати. Мігрантам, які захочуть повернутися додому, виплатять допомогу на повернення. Які зміни запровадили торік?

Чехія

Чехія продовжила захист українців до 31 березня 2026 року. Правила суттєво змінилися з початку повномасштабної війни, зокрема скоротилися виплати, переваги житла і пільги для українців. Ми також розповідали про новий закон для українців у Чехії.

термін безкоштовного житла: 90 днів (не стосується вразливих категорій українців);

існує допомога на оренду житла;

фінансова допомога на місяць на дорослого — 3130 крон, для вразливих категорій — 4860 крон, на дитину — 3490 крон, на людину з інвалідністю — 7 290 крон, на дитину з інвалідністю — 5235 крон;

державне страхування за умови наявності роботи;

можливість податися на ZDP — спеціальний довзвіл на довгострокове перебування за певних умов;

можливість працевлаштування.

Данія

У Данії українці мають тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Тут посвідки з дозволом на проживання продовжуються автоматично після перевірки. У Данії українці мають дозвіл на проживання та роботу, безкоштовну медичну допомогу, соціальну допомогу (з житлом у тому числі), курси данської мови та можливість для дітей відвідувати заклади освіти.

Фінансова допомога відрізняється, розглядаються індивідуальні випадки. Також сума допомоги залежить від комуни проживання українських біженців. У комунах можуть надавати триразове харчування, однак тоді виплати будуть нижчими, приблизно 60 євро на місяць. Без харчування допомога складатиме приблизно 250 євро на місяць.

Ірландія

Українці в Ірландії мають захист до 4 березня 2026 року. З березня 2025 новоприбулі українці не мають доступу до безкоштовного житла. Соціальна допомога лишається на рівні 38 євро на дорослу людину на тиждень, і 30 євро на тиждень на дитину. Після прибуття в країну потрібно відразу зареєструватися на соціальний захист.

Після цього можна отримати державну допомогу, дозвіл на проживання і роботу. В Ірландії потрібно отримати PPSN, персональний номер. З ним можна влаштуватися на роботу і отримати медичні послуги.

Португалія

У Португалії українські біженці можуть перебувати до березня 2027 року. Ті, хто не мають доходу, можуть отримати виплати у розмірі: 242 євро на головного члена родини, 169 євро на інших членів родини, і 121 євро на місяць на дитину.

Існує разова кризова фінансова допомога, яка становить 377 євро. Вразливим категоріям населення держава компенсує витрати на харчування і ліки. Тим, хто відмовлятиметься виходити на роботу, будуть поступово урізати допомогу. Безкоштовне проживання у притулках нині 60 днів.

Усю актуальну інформацію щодо правил перебування у тій чи іншій країні зручно дивитися на інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ України.

Раніше ми розповідали, як українці віддячують полякам за прихисток.

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