Зміни для українців у Швеції 2024: які соціальні пільги та можливості запровадять

У Швеції для українців на тимчасовому захисті готують низку змін. Вони стосуватимуться реєстрів та нових соціальних можливостей. Читай більше про зміни для українців у Швеції в нашому матеріалі.
Більше про підготовку нових правил розповіло Sveriges radio. Нові зміни дадуть україцям у Швеції можливість швидше потрапляти до реєстру населення та отримувати номери для соціального страхування.
Поки що українці мали прожити у Швеції щонайменше три роки, щоб їх внесли до реєстрів. Проте зараз цей термін хочуть скоротити до року, щоб українці швидше отримували можливість користуватися соціальним страхуванням.
Нові правила набудуть чинності з 1 листопада 2024 року.
Вони (українці — ред.) отримають повний доступ до медичної допомоги, стоматологічної допомоги, можливість доглядати за дітьми і бути у відпустці по догляду за дитиною, — каже міністерка з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард.
Вони (українці — ред.) отримають повний доступ до медичної допомоги, стоматологічної допомоги, можливість доглядати за дітьми і бути у відпустці по догляду за дитиною, — каже міністерка з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард.
Завдяки полегшеному отриманню номерів соцстрахування з’явиться можливість простіше контактувати з органами влади, швидше записувати дітей до шкіл та садочків. Зареєстровані українці матимуть можливість брати участь у програмі агенції з працевлаштування, яка допомагає з вивченням шведської та пошуком роботи.
Також це вплине на допомогу від Міграційного агентства для учасників програми працевлаштування — збільшить її з €7 на день до €30.
За припущенням влади Швеції, станом на 1 листопада 2024 року, зареєструються близько 33 тис. українців.
Проте за новими змінами українці більше не матимуть права на на допомогу на дітей/житло. А також багато будуть змушені жити на допомогу в €7 на день, доки не проживуть рік у країні та не зареєструються в новому реєстрі.
Раніше ми розповідали про продовження тимчасового захисту у Польщі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.