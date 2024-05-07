Зміни для українців у Швеції 2024: які соціальні пільги та можливості запровадять

У Швеції для українців на тимчасовому захисті готують низку змін. Вони стосуватимуться реєстрів та нових соціальних можливостей. Читай більше про зміни для українців у Швеції в нашому матеріалі.

Зміни для українців у Швеції: які оновлення готують у країні в 2024

Більше про підготовку нових правил розповіло Sveriges radio. Нові зміни дадуть україцям у Швеції можливість швидше потрапляти до реєстру населення та отримувати номери для соціального страхування.

Поки що українці мали прожити у Швеції щонайменше три роки, щоб їх внесли до реєстрів. Проте зараз цей термін хочуть скоротити до року, щоб українці швидше отримували можливість користуватися соціальним страхуванням.

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Нові правила набудуть чинності з 1 листопада 2024 року.

Вони (українці — ред.) отримають повний доступ до медичної допомоги, стоматологічної допомоги, можливість доглядати за дітьми і бути у відпустці по догляду за дитиною, — каже міністерка з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Завдяки полегшеному отриманню номерів соцстрахування з’явиться можливість простіше контактувати з органами влади, швидше записувати дітей до шкіл та садочків. Зареєстровані українці матимуть можливість брати участь у програмі агенції з працевлаштування, яка допомагає з вивченням шведської та пошуком роботи.

Також це вплине на допомогу від Міграційного агентства для учасників програми працевлаштування — збільшить її з €7 на день до €30.

За припущенням влади Швеції, станом на 1 листопада 2024 року, зареєструються близько 33 тис. українців.

Проте за новими змінами українці більше не матимуть права на на допомогу на дітей/житло. А також багато будуть змушені жити на допомогу в €7 на день, доки не проживуть рік у країні та не зареєструються в новому реєстрі.

Раніше ми розповідали про продовження тимчасового захисту у Польщі.

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