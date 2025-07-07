Відпочинок у Чернівецькій області: чим закохує цей регіон

Фото Unsplash Люди, які подорожують Україною, точно мають у своєму списку місць, які варто відвідати, Чернівецьку область. Цей край славиться неповторною природою, мальовничими пагорбами, унікальною архітектурою та теплими людьми. Тут ти знайдеш і затишні історичні містечка, і захопливі природні локації для активного відпочинку. Читай про відпочинок у Чернівецькій області й дізнайся, де тут можна провести цікаві вихідні. Відпочинок у Чернівецькій області: що подивитися Чернівці мають багату архітектуру і там точно є, що подивитися. Обов’язково треба відвідати відомий Чернівецький національний університет (колишня резиденція митрополитів) — це візитівка міста, занесена до списку спадщини ЮНЕСКО. Неймовірна будівля в стилі неомавританської архітектури з романтичними внутрішніми двориками. Фото: Unsplash Також заглянь на Театральну площу і вулицю Ольги Кобилянської — це пішохідна частина з численними кав’ярнями, ресторанами та сувенірними крамницями. Тому тут можна провести затишний вечір. Варта уваги й Чернівецька філармонія, старовинні костели та православні храми, які додають місту особливого шарму. Читати на тему Відпочинок у Кіровоградській області: що подивитися і з родиною, і самому Зібрали для тебе добірку цікавих місць у Кіровоградській області. Де відпочити в Чернівецькій області: виїзд на природу Хотинська фортеця — одна з найвідоміших середньовічних пам’яток України, де часто знімають історичні фільми. Звідси відкриваються приголомшливі краєвиди на Дністер. Каньйон річки Дністер — для любителів активного відпочинку тут є катання на байдарках, риболовля чи прогулянки вздовж мальовничих берегів. Скеля Кам’яна Багачка — популярне місце для походів і фотозйомок серед мальовничих скель та лісів. Також радимо на вихідні з’їздити до Садгори та Кіцмані — це невеликі містечка з багатою історією та давніми костелами й церквами. Відвідай Вашківці та Вижницю — вони ідеальні для зеленого туризму. Тут можна зупинитись у садибах, скуштувати домашню буковинську кухню та насолодитись спокоєм. Якщо ти хочеш більше подорожувати Карпатами, тоді тобі треба знати, що подивитися в Яремче. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Чернівці Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter