Відпочинок у Чернівецькій області: чим закохує цей регіон

Люди, які подорожують Україною, точно мають у своєму списку місць, які варто відвідати, Чернівецьку область.

Цей край славиться неповторною природою, мальовничими пагорбами, унікальною архітектурою та теплими людьми. Тут ти знайдеш і затишні історичні містечка, і захопливі природні локації для активного відпочинку. Читай про відпочинок у Чернівецькій області й дізнайся, де тут можна провести цікаві вихідні.

Відпочинок у Чернівецькій області: що подивитися

Чернівці мають багату архітектуру і там точно є, що подивитися. Обов’язково треба відвідати відомий Чернівецький національний університет (колишня резиденція митрополитів) — це візитівка міста, занесена до списку спадщини ЮНЕСКО.

Неймовірна будівля в стилі неомавританської архітектури з романтичними внутрішніми двориками.

Також заглянь на Театральну площу і вулицю Ольги Кобилянської — це пішохідна частина з численними кав’ярнями, ресторанами та сувенірними крамницями. Тому тут можна провести затишний вечір.

Варта уваги й Чернівецька філармонія, старовинні костели та православні храми, які додають місту особливого шарму.

Де відпочити в Чернівецькій області: виїзд на природу

Хотинська фортеця — одна з найвідоміших середньовічних пам’яток України, де часто знімають історичні фільми. Звідси відкриваються приголомшливі краєвиди на Дністер.

Каньйон річки Дністер — для любителів активного відпочинку тут є катання на байдарках, риболовля чи прогулянки вздовж мальовничих берегів.

Скеля Кам’яна Багачка — популярне місце для походів і фотозйомок серед мальовничих скель та лісів.

Також радимо на вихідні з’їздити до Садгори та Кіцмані — це невеликі містечка з багатою історією та давніми костелами й церквами. Відвідай Вашківці та Вижницю — вони ідеальні для зеленого туризму. Тут можна зупинитись у садибах, скуштувати домашню буковинську кухню та насолодитись спокоєм.



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