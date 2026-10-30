Стиль життя Свята

Що говорять на Геловін у різних країнах світу: і чому це не лише цукерки або смерть

Вікторія Мельник, журналістка сайту 30 Жовтня 2026, 16:00 2 хв.
Що говорять на Геловін
Фото Unsplash

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