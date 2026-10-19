Прикраси на Хелловін своїми руками: ідеї з підручних матеріалів

Традиція святкувати Хелловін зародилася на території сучасних Великої Британії та Північної Ірландії. Відзначається він у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, напередодні Дня всіх святих. В Україні це свято не є настільки масштабним, як у Західній Європі чи в США. Але для того, хто відзначає цей день, це чудовий привід підняти собі настрій, створивши вдома тематичну атмосферу.

Читай, як зробити гірлянди, вироби з паперу, пластиліну та підручних матеріалів на Хелловін своїми руками — у матеріалів.

Щоб створити страхітливу і таємничу атмосферу вечора, слід правильно підібрати декор на Хелловін. Ми підкинемо тобі кілька ідей, а ти втілюй їх у реальність.

Прикраси на Хелловін своїми руками

Моторошні очі з каштанів

Пофарбуй каштани білою акриловою фарбою. Після повного висихання нанеси яскраві цятки по центру також фарбою або акриловими маркерами. Після повного висихання домалюй чорну зіницю та інші деталі ока. У зелену кожуру від каштана нанеси достатньо клею та встав туди розфарбований каштан — ось і твоє моторошне око на Хелловін.

Павутина для декору на Хелловін

До цікавих ідей декору на Хелловін, безперечно, входить павутина. Нею можна задекорувати стіни, кути та навіть столи. Павутину можна придбати або зробити самому. Доповнити аксесуар можна декоративними павучками.

Вироби на Хелловін з підручних матеріалів

Вінок на Хелловін: відео

Ще одним аксесуаром на Хелловін стане вінок. Є безліч варіантів створення святкових вінків, виконаних з поролону, різноколірного паперу, пір’я, павутини та гілок. Головне, щоб прикраса була зроблена в традиційних для свята відтінках: помаранчевих, червоних або чорних.

Привид на Хелловін

Хочеш налякати та повеселити гостей? Тоді додай в інтер’єр примару. Причому, зробити її досить просто, а в компанії друзів, дітей або близьких цей процес стане ще веселішим. Ти можеш зробити привида за допомогою серветок, марлі та кульки, вирізати з паперу або картону. Дуже атмосферною є й гірлянда з привидів.

А ще можна зробити привидів з бляшанок.

Пофарбуй одну або дві великі бляшанки в білий колір.

Після висихання намалюй на них обличчя привидів — повеселися та зроби кілька кумедних виразів обличчя.

Відріж кілька білих стрічок різної довжини та приклей їх до внутрішньої частини банки. Не турбуйся про ідеальність, рвані лінії лише додадуть ефекту.

Читати на тему Найочікуваніше свято любителів містики: коли відзначають Хелловін 2026 Дивися дату святкування і як Хелловін відзначають в Україні в нашому матеріалі.

Простий декор на Хелловін

Візьми просту банку, замотай її в бинт, а потім прикріпи очі або рот.

Виріж з паперу та картону кілька прикольних монстрів і оригінальних привидів та зроби з них гірлянду.

Вироби з паперу на Хелловін

Створи декор у вигляді частувань на Хелловін. Зроби смішні або страшні мандаринки, привидів з цукерок, пальчики з печива, бургери в образі мумій тощо.

Кажани з яєчних лотків

Паперовий лоток з-під яєць також чудово підходить для виробів на Хелловін. З нього виходять симпатичні кажани, яких можна розвісити по квартирі.

Розріж порожню коробку для яєць на чотири частини, щоб кожна частина складалася з трьох частин. Пофарбуй його у чорний колір нетоксичною фарбою. З картону виріж два ока та приклей. Такі кажанчики можна повісити на стелю, люстру чи дверний отвір.

Вироби на Хелловін з пластиліну

А ось милий гарбузик з пластиліну.

Джек-ліхтар з гарбуза

Головним символом свята є гарбуз, вірніше, вирізаний з нього світильник Джека. У це свято його місія — відлякувати злих духів.

Як вирізати гарбуз на Хелловін: відео

Гарбуз на Хелловін, це те саме, що ялинка на Новий рік — незамінний атрибут цього свята.

Ідей багато, варто лиш спробувати — і святковий антураж буде готовий.

Раніше ми розповідали про те, що говорять на Хелловін у різних країнах світу, і чому це не лише “цукерки або смерть”.

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