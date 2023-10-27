Смачно, аж страшно! Прості рецепти коктейлів на Гелловін

Гелловін — свято, яке прийшло до нас з Заходу. Для молоді це привід зустрітися, потусуватися, проявити свою креативність і творчість. І хоча нам в реальному житті жахіть вистачає від сусідньої держави, але зняти психологічне напруження і змінити потік негативу рекомендують навіть психологи.

Тематичні програми в багатьох закладах, вечірки в колі друзів вдома або в кафе, допоможуть зняти стрес. А які вечірки без смаколиків, закусок, коктейлів. Прості рецепти смачних та ефектних коктейлів на Гелловін і з чим їх пити — у нашому матеріалі.

Рецепти коктейлів на Гелловін

Зроби свій вибір на користь наших коктейлів і потіш гостей смачними й тематичними напоями.

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В організації вечірки напередодні Дня Всіх Святих важливим є не тільки вміст коктейлю, але і його зовнішнє оформлення. Що страшніше та оригінальніше він виглядатиме — то краще.

Безалкогольні коктейлі на вечірку

Ці коктейлі можуть підійти як для дитячих вечірок, так і для тих дорослих, хто не вживає алкоголь.

Коктейль Павутина

Інгредієнти:

пломбір

молоко;

цукрова вата та желейні павуки для прикраси.

Приготування:

Збий блендером морозиво з молоком та залий у високі склянки. Зверху натягни павутинку з солодкої вати й притруси чорним шоколадом. Посади на павутинку желейних павучків. Встав трубочки.

Коктейль Напій монстра

Інгредієнти:

свіжий журавлинний сік – 3 склянки;

газована вода – 2 склянки;

лід з желейними черв’ячками – 1 стакан;

мед або цукор – до смаку;

пюре із заморожених ягід – 1 стакан.

Приготування:

Для того, щоб зробити лід у стилі Гелловіна, помісти в формочки для льоду желейних черв’ячків, залий їх водою і заморозь. У скляному посуді для пуншу з’єднай журавлинний сік, газовану воду, ягідне пюре і лід. Добре перемішай. Поклади кілька кубиків льоду в келихи та налий криваво-червоний пунш.

Коктейль В замку Дракули

Інгредієнти:

кубики льоду;

100 мл пепсі;

сік з половинки лайма;

50 мл апельсинового соку.

Приготування:

Стакан заповни кубиками льоду. Додай 100 мл пепсі та видави половинку лайма. Долий доверху апельсиновим соком. Почепи на стакан желейну щелепу з зубами.

Коктейль Кров на снігу

Інгредієнти:

молоко 180 мл;

ванільне морозиво 80 г;

вершки у балончику;

кілька крапель червоного сиропу (вишневий, малиновий, полуничний, журавлиновий)

Приготування:

У блендері збити молоко і морозиво. Налити в келих. Зверху збиті вершки. І вже тоді кілька крапель сиропу, щоб сироп розтікся, але не змішувався з напоєм.

Алкогольні коктейлі на вечірку

Коктейль Ліхтар Джека

Інгредієнти:

лід;

30 мл бурбона;

25 мл апельсинового лікеру;

30 мл імбирного еля;

50 мл апельсинового соку.

Приготування:

Шейкер (якщо в наявності його немає, як варіант може бути термос) заповни кубиками льоду. Додай бурбон, імбирний ель, апельсиновий сік та апельсиновий лікер. Все змішати. Береш бокал для бренді та відфільтровуєш коктейль. Зверху прикрасити кружечком з апельсина і цедрою лайма у вигляді зеленої плодоніжки.

Коктейль Поцілунок вампіра

Інгредієнти:

горілка – 45 мл;

шампанське – 45 мл;

малиновий лікер – 20 мл;

для прикраси – цукор, пофарбований у червоний колір.

Приготування:

Ребро келиха змочи та опусти у червоний цукор. Потім влий туди горілку, половину лікеру та шампанське. Після цього по ложечці вилий залишки лікеру на дно, щоб вийшов осад.

Коктейль Кривава Мері Інгредієнти:

томатний сік 250 мл;

горілка 100 мл;

соєвий соус 1 ч.л;

копчена паприка 1 ч.л;

чорний мелений перець 1/2 ч.л;

лимонний сік 2 ч.л.

Приготування: Збий в шейкері соєвий соус, паприку, перець і лимонний сік. Долий томатний сік і ще раз все добре збий. Розлий по келихах. Влий горілку по ножі так, щоб вона не перемішалася з сумішшю. Коктейль Світло і пітьма Інгредієнти: лід;

200 мл кавового лікеру;

100 мл горілки;

50 мл вишневого сиропу.

Приготування: Збий в шейкері кавовий лікер, горілку, вишневий сироп і лід. Вилий суміш в бокал. Зверху прикрась кружечком апельсина. Коктейль Персикове Павутиння Інгредієнти: 60 мл джину;

25 мл соку лайма;

15 мл цукрового сиропу;

25 мл персикового лікеру. Приготування: Нагрій маршмеллоу у мікрохвильовці. Гарненько наплети ним павутиння на келиху. Змішай джин, сік, сироп та лікер. Залий у келих. Для чорного кольору додаємо харчовий барвник або порошок активованого вугілля. З чим пити коктейлі? На вечірку можна приготувати оригінальні закуски на тему Гелловіну. Це і “відрізані” пальці-сосиски, і черв’яки-спагетті, і моторошні очі з яєць, і тістечка у вигляді гробиків та багато інших. Головне, щоб вони виглядали страхітливо та ефектно. Хочеш ще більше коктейлів ? Тоді читай, як приготувати напій з нотками осені: яблучний коктейль сидр маргарита.

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