Смачно, аж страшно! Прості рецепти коктейлів на Гелловін

Гелловін — свято, яке прийшло до нас з Заходу. Для молоді це привід зустрітися, потусуватися, проявити свою креативність і творчість. І хоча нам в реальному житті жахіть вистачає від сусідньої держави, але зняти психологічне напруження і змінити потік негативу рекомендують навіть психологи.
Тематичні програми в багатьох закладах, вечірки в колі друзів вдома або в кафе, допоможуть зняти стрес. А які вечірки без смаколиків, закусок, коктейлів. Прості рецепти смачних та ефектних коктейлів на Гелловін і з чим їх пити — у нашому матеріалі.
Зроби свій вибір на користь наших коктейлів і потіш гостей смачними й тематичними напоями.
В організації вечірки напередодні Дня Всіх Святих важливим є не тільки вміст коктейлю, але і його зовнішнє оформлення. Що страшніше та оригінальніше він виглядатиме — то краще.
Ці коктейлі можуть підійти як для дитячих вечірок, так і для тих дорослих, хто не вживає алкоголь.
Інгредієнти:
Приготування:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Helen Williams (@sheshedcocktails)
Допис, поширений Helen Williams (@sheshedcocktails)
Unsplash
З чим пити коктейлі? На вечірку можна приготувати оригінальні закуски на тему Гелловіну. Це і “відрізані” пальці-сосиски, і черв’яки-спагетті, і моторошні очі з яєць, і тістечка у вигляді гробиків та багато інших. Головне, щоб вони виглядали страхітливо та ефектно.
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