Улюблений напій з нотками осені: як приготувати коктейль яблучний сидр маргарита

Літо закінчилось, а ось смачні коктейлі, які прикрасять твій осінній вечір — ні. А оскільки ця чарівна пора налаштовує нас на особливий настрій, тоді варто спробувати щось нове, наприклад, коктейль яблучний сидр маргарита.

Чим він такий особливий? Принаймні він поєднує у собі усі улюблені смаки осені: корицю, яблука та трохи текіли вихідного дня.

Тож цей цікавий спосіб зробити улюблений напій трохи святковим — спеціально для тебе. Адже, як запевняє авторка рецепта Пейтон Пратт, його варто спробувати цієї осені.

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Яблучний сидр маргарита — інгредієнти

яблучний сидр — 375 мілілітрів

текіла — 177 мілілітрів

тріпл сек (кюрасао, апельсиновий лікер) — 59 мілілітрів

сок лайма — 4 столові ложки

Інгредієнти для цукрового обідка з корицею

кокосовий цукор — 2 столові ложки

кориця — 1 чайна ложка

Яблучний сидр маргарита — рецепт

Готувати цей незвичайний коктейль досить просто. Спершу потрібно налити яблучний сидр, текілу, тріпл сек та сік лайма чи лимону в карафу, або ж шейкер та добре перемішати. Тепер варто підготувати келих. Для цього його краї варто спершу вмочити у сік лайма чи воду, а потім занурити у суміш кориці з цукром. Залишається тільки залити в келихи (їх найбільш ймовірно знадобиться чотири) свій коктейль та прикрасити його скибочками яблук та паличками кориці.

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