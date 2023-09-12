Улюблений напій з нотками осені: як приготувати коктейль яблучний сидр маргарита

Літо закінчилось, а ось смачні коктейлі, які прикрасять твій осінній вечір — ні. А оскільки ця чарівна пора налаштовує нас на особливий настрій, тоді варто спробувати щось нове, наприклад, коктейль яблучний сидр маргарита.
Чим він такий особливий? Принаймні він поєднує у собі усі улюблені смаки осені: корицю, яблука та трохи текіли вихідного дня.
Тож цей цікавий спосіб зробити улюблений напій трохи святковим — спеціально для тебе. Адже, як запевняє авторка рецепта Пейтон Пратт, його варто спробувати цієї осені.
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