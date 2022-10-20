Їжа та рецепти

Гарбузова манія! Рецепт смачної осінньої пасти з беконом

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Жовтня 2022, 12:30
Як приготувати пасту з гарбузом та беконом: покроковий рецепт
Фото: Instagram

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