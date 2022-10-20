Гарбузова манія! Рецепт смачної осінньої пасти з беконом

Восени гарбуза багато не буває! Крім випічки, можна готувати з нього різні страви. Сьогодні ми розкажемо про пасту з гарбузом та беконом. Рецептом поділилася шеф-кухарка Валя Саєнко.

За її словами гарбуз і бекон — вдале поєднання. Але якщо комусь бекон не до вподоби, можна взяти хамон.

Рецепт пасти з гарбузом та беконом

Інгредієнти:

Зараз також дивляться

паста — 180 г

пюре з гарбуза — 200 г

вершки — 50 г

хамон — 100 г (або бекон)

часник — 2 зубчики

шпинат — 1 жменя

сіль, перець

пармезан

Приготування пасти з гарбузом і беконом

Пасту треба відварити за інструкцією, вказаною на упаковці, але зменшити час на 2 хв. Завчасно також треба підготувати гарбуз — запекти в духовці. Далі збити його у блендері з вершками.

На сковорідці обсмажити дрібно нарізаний часник. Додати хамон і смажити до скоринки. Якщо використовуєш бекон, треба, щоб із нього витік жир і зарум’янилася скоринка.

Додати гарбуз, пасту та 100 мл води, в якій варилася паста. Усе ретельно перемішати. Довести до смаку: додати сіль, перець, спеції. Варити ще 2 хв. Наприкінці додати шпинат.

Коли подаєш страву до столу, зверху пасти виклади хамон або бекон та посип пармезаном.

Іноді так хочеться поринути в атмосферу улюблених фільмів. Ще частіше з’являється бажання скуштувати ті страви, якими ласували улюблені герої. Раніше ми розповідали, як приготувати гарбузовий пиріг не гірший, ніж у Моніки з Друзів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!