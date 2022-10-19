Сезон саме у розпалі! Чотири рецепти гарбузових оладок

Страви з гарбуза передають осінній настрій. Запах випічки з ним створює затишок. Гарбуз можна не тільки запікати й робити каші. Є багато рецептів, варто лише поекспериментувати.

Сьогодні ми розкажемо тобі чотири рецепти гарбузових оладок на різний смак. Спробуй приготувати хоча б один, ти не пошкодуєш.

Рецепт гарбузових оладок на безлактозному молоці

Цим рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко. Варто зазначити, що більшість рецептів оладок — на молоці чи кефірі, а в деяких людей є несприйняття лактози. Тому цей рецепт може стати комусь у пригоді.

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Інгредієнти:

300 г запеченого гарбуза

3 яйця

200 г борошна

200 мл молока без лактози

100 г цукру

олія для смаження

1 ч. л. розпушувача

мед для подачі

сіль до смаку

Приготування гарбузових оладок на безлактозному молоці

Насамперед треба розігріти духовку до 180 °C. Гарбуз нарізати однаковими скибочками та покласти у форму для запікання. Трішки посолити й полити олією. Далі поставити його запікатися на 20 хв. Потім зробити гарбузове пюре і дати йому вистигнути. Підготувати тісто для оладок. У мисці змішати гарбузове пюре та безлактозне молоко, додати борошно, розпушувач, олію й цукор. Усе добре вимішати. Далі додати у суміш яйця й трішки посолити, ще раз добре перемішати. Оладки смажити на розігрітій сковорідці з двох боків до золотистої скоринки. Перед подачею можна полити медом.

Рецепт гарбузових оладок на кефірі

Інгредієнти:

200 г гарбуза

1 яйце

1 ст. л. олії

2 ч. л. цукру

1 щіпка солі

250 мл кефіру

1/2 ч. л. соди

150 г борошна

Приготування гарбузових оладок на кефірі

У цьому рецепті гарбуз не треба запікати, а почистити й натерти на терці. У мисці змішати гарбуз, кефір, соду, яйце, сіль та цукор. Усе добре перемішати. Поступово додати борошно, постійно помішуючи.

Смажити на розігрітій сковорідці з обох боків по 3–5 хв.

Рецепт гарбузових оладок з кисломолочним сиром

Інгредієнти:

150 г гарбуза

150 г кисломолочного сиру

1 яйце

8 ст. л. борошна

3 ст. л. цукру

1/2 ч. л. розпушувача

3 ст. л. олії

дрібка солі

Приготування гарбузових оладок з кисломолочним сиром

Гарбуз почистити та натерти. У мисці змішати гарбуз, сир, яйце, сіль, цукор, борошно й розпушувач. Усе добре вимішати.

Оладки смажити на розігрітій сковорідці з обох боків близько 3–5 хв.

Гарбузові оладки з твердим сиром

Переважно ми споживаємо оладки як десерт, але вони цілком можуть стати хорошим обідом або частуванням для гостей. І не обов’язково їм бути солодкими.

Інгредієнти:

500 г гарбуза

80 г твердого сиру

1 зуб. часнику

4 ст. л. олії

2 яйця

4 ст. л. борошна

7 гілочок петрушки

сіль та перець

Приготування гарбузових оладок з твердим сиром

Гарбуз треба почистити й нарізати невеличкими шматочками. Потім відварити у сотейнику. Коли він приготується та вистигне, треба розтовкти його виделкою.

У мисці змішати тертий сир, подрібнений часник, петрушку, яйця та борошно. Після цього висипати гарбузове пюре, сіль та перець. Ретельно перемішати тісто.

Смажити оладки на розігрітій сковорідці з обох сторін по 3–5 хв до готовності.

Смачної випічки багато не буває! Раніше ми розповідали рецепт гарбузових булочок з корицею. Ідеальні для осіннього затишного вечора.

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