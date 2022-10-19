Сезон саме у розпалі! Чотири рецепти гарбузових оладок

Страви з гарбуза передають осінній настрій. Запах випічки з ним створює затишок. Гарбуз можна не тільки запікати й робити каші. Є багато рецептів, варто лише поекспериментувати.
Сьогодні ми розкажемо тобі чотири рецепти гарбузових оладок на різний смак. Спробуй приготувати хоча б один, ти не пошкодуєш.
Цим рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко. Варто зазначити, що більшість рецептів оладок — на молоці чи кефірі, а в деяких людей є несприйняття лактози. Тому цей рецепт може стати комусь у пригоді.
Інгредієнти:
У цьому рецепті гарбуз не треба запікати, а почистити й натерти на терці. У мисці змішати гарбуз, кефір, соду, яйце, сіль та цукор. Усе добре перемішати. Поступово додати борошно, постійно помішуючи.
Смажити на розігрітій сковорідці з обох боків по 3–5 хв.
Гарбуз почистити та натерти. У мисці змішати гарбуз, сир, яйце, сіль, цукор, борошно й розпушувач. Усе добре вимішати.
Оладки смажити на розігрітій сковорідці з обох боків близько 3–5 хв.
Переважно ми споживаємо оладки як десерт, але вони цілком можуть стати хорошим обідом або частуванням для гостей. І не обов’язково їм бути солодкими.
Гарбуз треба почистити й нарізати невеличкими шматочками. Потім відварити у сотейнику. Коли він приготується та вистигне, треба розтовкти його виделкою.
У мисці змішати тертий сир, подрібнений часник, петрушку, яйця та борошно. Після цього висипати гарбузове пюре, сіль та перець. Ретельно перемішати тісто.
Смажити оладки на розігрітій сковорідці з обох сторін по 3–5 хв до готовності.
Смачної випічки багато не буває! Раніше ми розповідали рецепт гарбузових булочок з корицею. Ідеальні для осіннього затишного вечора.
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