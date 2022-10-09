Їжа та рецепти

Запашна досконалість для осіннього вечора: як приготувати гарбузові булочки з корицею

Даніела Долотова, редакторка сайту 09 Жовтня 2022, 16:30
гарбузові булочки з корицею
Фото: Instagram, Pexels

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