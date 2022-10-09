Запашна досконалість для осіннього вечора: як приготувати гарбузові булочки з корицею

Кожна пора року приносить нам особливий настрій та атмосферу. Восени все частіше хочеться заховатись вдома з улюбленим серіалом. Однак що ж взяти смачненького, щоб доповнити ідеальний вечір?
Звісно, що хочеться чогось солоденького. А ще ліпше з додаванням сезонного продукту — гарбуза. Тож найкращим рішенням буде приготувати гарбузові булочки з корицею, які заполонять ароматом твою душу та всю домівку.
Пекарка та блогерка Олівія Швіц поділилась унікальним рецептом запашної випічки, яка буде тішити тебе ще не один раз.
Спершу необхідно розчинити дріжджі в молоці кімнатної температури та перемішати до повного розчинення.
Потім додати до суміші цукор, яйце, гарбузове пюре, спеції, половину борошна і вершкове масло кімнатної температури. Перемішувати міксером, поки не утвориться липке тісто, після чого додати сіль та решту борошна. На це знадобиться близько 15 хвилин. Якщо замішувати тісто вручну — 30 хвилин.
Коли тісто буде готове, залишити його відпочити на 20 хвилин, після чого розділити його на 17 частин та сформувати з кожної гладку кульку.
Щоб зробити їх схожими на маленькі гарбузи, потрібно підготувати по чотири нитки завдовжки 20 сантиметрів на кожну кульку. Має вийти близько 68 ниточок.
Покласти чотири нитки хрест-навхрест та помістити кульку зверху них. Після цього нещільно зв’язати кожну нитку посередині.
Викласти булочки на деко, що застелене пергаментом. Варто розміщувати їх по шість штук на один аркуш та залишити їх ще на дві чи три години, щоб тісто знову піднялось.
Відправити булочки випікатись на 10-15 хвилин в духовку, розігріту до 200°С. Вони будуть готовими, коли набудуть золотистого забарвлення. Після цього їм варто дати охолонути та зняти усі ниточки.
Тепер можна починати готувати цукрове покриття. Для цього потрібно розтопити масло та змішати його з цукром та корицею.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olivia Switz (@bakingwitholivia)
Допис, поширений Olivia Switz (@bakingwitholivia)
Потім можна починати змащувати кожну булочку рівномірним шаром суміші. Для цього потрібно тримати булочку над мискою та поливати її цукровим покриттям.
Коли усі булочки набудуть запашного покриття цукру та кориці, залишається тільки нарізати шматочками палички кориці та прикрасити ними наші маленькі гарбузи. Тепер нарешті ти можеш насолодитись їхньою запашною досконалістю та скуштувати.
Також іноді хочеться поринути в атмосферу улюблених фільмів. Особливо багатьом міг запам’ятатися святковий стіл на День подяки із серіалу Друзі. Тож читай рецепт гарбузового пирога, як у Моніки.
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