Запашна досконалість для осіннього вечора: як приготувати гарбузові булочки з корицею

Кожна пора року приносить нам особливий настрій та атмосферу. Восени все частіше хочеться заховатись вдома з улюбленим серіалом. Однак що ж взяти смачненького, щоб доповнити ідеальний вечір?

Звісно, що хочеться чогось солоденького. А ще ліпше з додаванням сезонного продукту — гарбуза. Тож найкращим рішенням буде приготувати гарбузові булочки з корицею, які заполонять ароматом твою душу та всю домівку.

Пекарка та блогерка Олівія Швіц поділилась унікальним рецептом запашної випічки, яка буде тішити тебе ще не один раз.

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Інгредієнти для гарбузових булочок

дріжджі — 25 грамів (або 8 грамів сухих швидкорозчинних дріжджів)

молоко кімнатної температури — 150 грамів

гарбузове пюре — 100 грамів

яйця кімнатної температури — 1 штука

цукор — 110 грамів

борошно — 500 грамів

гарбузова суміш спецій (кориця, сушений імбир, гвоздика, запашний перець у рівних пропорціях) — 2,5 чайної ложки

сіль — 0,5 чайної ложки

вершкове масло кімнатної температури — 100 грамів

Інгредієнти для цукрового покриття з корицею

вершкове масло — 100 грамів

цукор — 200 грамів

мелена кориця — 3 столові ложки

палички кориці для декору (можна замінити на мигдаль, волоський горіх або пекан)

Як приготувати гарбузові булочки з корицею

Спершу необхідно розчинити дріжджі в молоці кімнатної температури та перемішати до повного розчинення.

Потім додати до суміші цукор, яйце, гарбузове пюре, спеції, половину борошна і вершкове масло кімнатної температури. Перемішувати міксером, поки не утвориться липке тісто, після чого додати сіль та решту борошна. На це знадобиться близько 15 хвилин. Якщо замішувати тісто вручну — 30 хвилин.

Коли тісто буде готове, залишити його відпочити на 20 хвилин, після чого розділити його на 17 частин та сформувати з кожної гладку кульку.

Щоб зробити їх схожими на маленькі гарбузи, потрібно підготувати по чотири нитки завдовжки 20 сантиметрів на кожну кульку. Має вийти близько 68 ниточок.

Покласти чотири нитки хрест-навхрест та помістити кульку зверху них. Після цього нещільно зв’язати кожну нитку посередині.

Викласти булочки на деко, що застелене пергаментом. Варто розміщувати їх по шість штук на один аркуш та залишити їх ще на дві чи три години, щоб тісто знову піднялось.

Відправити булочки випікатись на 10-15 хвилин в духовку, розігріту до 200°С. Вони будуть готовими, коли набудуть золотистого забарвлення. Після цього їм варто дати охолонути та зняти усі ниточки.

Тепер можна починати готувати цукрове покриття. Для цього потрібно розтопити масло та змішати його з цукром та корицею.

Потім можна починати змащувати кожну булочку рівномірним шаром суміші. Для цього потрібно тримати булочку над мискою та поливати її цукровим покриттям.

Коли усі булочки набудуть запашного покриття цукру та кориці, залишається тільки нарізати шматочками палички кориці та прикрасити ними наші маленькі гарбузи. Тепер нарешті ти можеш насолодитись їхньою запашною досконалістю та скуштувати.

Також іноді хочеться поринути в атмосферу улюблених фільмів. Особливо багатьом міг запам’ятатися святковий стіл на День подяки із серіалу Друзі. Тож читай рецепт гарбузового пирога, як у Моніки.

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