Совершенство ароматов для осеннего вечера — как приготовить тыквенные булочки с корицей

Каждое время года приносит нам особое настроение и атмосферу. Осенью все чаще хочется спрятаться дома с любимым сериалом. Однако что же взять вкусненького, чтобы дополнить идеальный вечер?

Конечно, хочется чего-нибудь сладенького. А еще лучше с добавлением сезонного продукта — тыквы. Так что лучшим решением будет приготовить тыквенные булочки с корицей, которые заполонят ароматом твою душу и весь дом.

Пекарь и блогер Оливия Швиц поделилась уникальным рецептом душистой выпечки, которая будет радовать тебя еще не раз.

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Ингредиенты для тыквенных булочек

дрожжи — 25 граммов (или 8 граммов сухих быстрорастворимых дрожжей)

молоко комнатной температуры — 150 граммов

тыквенное пюре — 100 граммов

яйца комнатной температуры — 1 штука

сахар — 110 граммов

мука — 500 граммов

тыквенная смесь специй (корица, сушеный имбирь, гвоздика, душистый перец в равных пропорциях) — 2,5 чайной ложки

соль — 0,5 чайной ложки

сливочное масло комнатной температуры — 100 граммов

Ингредиенты для сахарного покрытия с корицей

сливочное масло — 100 граммов

сахар — 200 граммов

молотая корица — 3 столовые ложки

палочки корицы для декора (можно заменить миндалем, грецким орехом или пеканом)

Как приготовить тыквенные булочки с корицей

Сначала нужно растворить дрожжи в молоке комнатной температуры и перемешать до полного растворения.

Затем добавить в смесь сахар, яйцо, тыквенное пюре, специи, половину муки и сливочное масло комнатной температуры. Перемешивать миксером, пока не образуется липкое тесто, после чего добавить соль и оставшуюся муку. На это уйдет около 15 минут. Если замешивать тесто вручную — 30 минут.

Когда тесто будет готово, оставить его отдохнуть на 20 минут, после чего разделить на 17 частей и сформировать из каждого гладкий шарик.

Чтобы сделать их похожими на маленькие тыквы, нужно подготовить по четыре нити длиной 20 сантиметров для каждого шарика. Должно получиться около 68 нитей.

Положить четыре нити крест-накрест и поместить шарик теста сверху. После этого неплотно связать каждую нить посередине.

Выложить булочки на противень, застеленный пергаментом. Следует размещать их по шесть штук на один лист и оставить их еще на два или три часа, чтобы тесто снова поднялось.

Отправить булочки выпекаться на 10-15 минут в духовку, разогретую до 200°С. Они будут готовы, когда приобретут золотистую окраску. После этого им следует дать остыть и снять все ниточки.

Теперь можно начинать готовить сахарное покрытие. Для этого нужно растопить масло и смешать с сахаром и корицей.

Затем можно начинать смазывать каждую булочку равномерным слоем смеси. Для этого нужно держать булочку над миской и поливать ее сахарным покрытием.

Когда все булочки приобретут душистое покрытие из сахара и корицы, остается только нарезать кусочками палочки корицы и украсить ими наши маленькие тыквы. Теперь, наконец, ты можешь насладиться их совершенством ароматов и попробовать поистине осеннюю выпечку.

Также иногда хочется погрузиться в атмосферу любимых фильмов. Особенно многим мог запомниться праздничный стол в День благодарения из сериала Друзья. Так что читай, рецепт тыквенного пирога, как у Моники.

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