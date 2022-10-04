Вкуснее, чем готовила Моника: рецепт пирога из тыквы, как в сериале Друзья

Иногда так хочется погрузиться в атмосферу любимых фильмов. Еще чаще появляется желание отведать блюда, которыми лакомились любимые герои.
Особенно многим мог запомниться праздничный стол в День благодарения из сериала Друзья, в том числе такой привлекательный пирог из тыквы от Моники. Она точно знала, как сделать его фантастически вкусным и душистым.
Фуд-блогер Яна Гординовская попыталась воспроизвести рецепт легендарного пирога, чтобы каждый имел возможность полакомиться вкусненьким, даже если до праздников еще далеко.
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Допис, поширений Яна (@gordynovskaya)
Еще один звездный рецепт дождался своей поры. Читай, как приготовить легендарный сливовый пирог от The New York Times.
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