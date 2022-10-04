Вкуснее, чем готовила Моника: рецепт пирога из тыквы, как в сериале Друзья

Иногда так хочется погрузиться в атмосферу любимых фильмов. Еще чаще появляется желание отведать блюда, которыми лакомились любимые герои.

Особенно многим мог запомниться праздничный стол в День благодарения из сериала Друзья, в том числе такой привлекательный пирог из тыквы от Моники. Она точно знала, как сделать его фантастически вкусным и душистым.

Фуд-блогер Яна Гординовская попыталась воспроизвести рецепт легендарного пирога, чтобы каждый имел возможность полакомиться вкусненьким, даже если до праздников еще далеко.

Сейчас также смотрят

Ингредиенты, чтобы приготовить пирог из тыквы

тыква — 450 г

яйца — 2 шт.

молоко — 350 мл

мука — 600 г

сливочное масло — 200 г

сахар — 180 г

холодная вода — 50 мл

разрыхлитель — 1 ч. л.

корица — 1 ч. л.

ваниль — по вкусу

мускатный орех — по вкусу

Рецепт пирога из тыквы

Прежде всего нужно почистить тыкву и разрезать ее на половинки или четвертинки. После этого выложить его на застеленный фольгой противень кожурой вверх и отправить на час в духовку, разогретую до 200 °С. Сверху тыкву тоже можно накрыть фольгой, оставив несколько отверстий, чтобы она лучше пропеклась. Пока тыква запекается, готовим тесто. Для этого нужно натереть холодное масло на терке и смешать его с мукой, сахаром, разрыхлителем и водой. Затем раскатать тесто и выложить в форму для запекания. Предварительно ее можно смазать небольшим количеством сливочного масла. За пять минут до готовности снять фольгу с тыквы. После этого достать мякоть и смешать ее с яйцами, мукой, а также добавить немного сахара, корицу, ваниль и мускатный орех. Далее необходимо вылить тыквенную смесь в форму и отправить пирог запекаться на 15 минут в духовку, разогретую на 220 °С. После этого снизить температуру до 175 °С и оставить запекаться еще на 40 минут. Когда пирог будет готов, нужно дать ему хотя бы два часа, чтобы застыть. После этого можно готовить вкусный чай и наслаждаться многогранностью вкуса пирога.

Еще один звездный рецепт дождался своей поры. Читай, как приготовить легендарный сливовый пирог от The New York Times.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!