Салака с овощами на зиму: рецепт для любителей рыбных консервов

В долгие зимние месяцы салаты, закуски, варенье, повидла, желе – все пригодится. Как вариант, рыбные консервы — необычные, очень вкусные, но, главное, создают пищевое разнообразие зимой. Так что держи пошаговый рецепт салаки с овощами на зиму — в нашем материале.
Салаку еще называют селедкой балтийской. Это морская рыба, хотя иногда встречается в пресных водах. Является ценным объектом промысла. Салаку используют для пряного соления, изготовления консервов, копчения, а также продают в свежезамороженном виде.
Ингредиенты:
Салака с овощами на зиму — приготовление
Надеемся, наш бюджетный рецепт салаки с овощами тебе очень понравится. Эту вкуснятину можно добавлять в гарнир или в свежий салат, чтобы сделать ужин не только вкусным, но и здоровым. Кстати, вместо этой рыбы можно использовать мойву или хек. Тоже будет вкусно, но немного дороже.
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