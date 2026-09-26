Салака с овощами на зиму: рецепт для любителей рыбных консервов

В долгие зимние месяцы салаты, закуски, варенье, повидла, желе – все пригодится. Как вариант, рыбные консервы — необычные, очень вкусные, но, главное, создают пищевое разнообразие зимой. Так что держи пошаговый рецепт салаки с овощами на зиму — в нашем материале.

Салаку еще называют селедкой балтийской. Это морская рыба, хотя иногда встречается в пресных водах. Является ценным объектом промысла. Салаку используют для пряного соления, изготовления консервов, копчения, а также продают в свежезамороженном виде.

Рецепт салаки с овощами на зиму

Ингредиенты:

мороженая салака – 2 кг;

помидоры – 2 кг;

лук – 2 кг;

морковь – 1 кг,

соль – 2 ст. л;

сахар – 80-100 г;

уксус 9% – 5-6 ст. л;

несколько горошин черного или ароматного перца;

немного красной сладкой паприки.

Салака с овощами на зиму — приготовление

Подготовить баночки и крышки: промыть, простерилизовать. Залить кипятком помидоры и оставить на 15 минут. (Как вариант, можно делать с томатной пастой). Слить воду, залить холодной водой на 2 мин и слить. Очистить помидоры от кожицы. Режем на кусочки и провариваем минут 10. Салаку разморозить и почистить. При чистке отрезаем головы, выбираем внутренности, отрезаем плавники и хвостик. Рыбу моем под проточной водой и просушиваем. Чистим лук и морковь. Жарим лук до золотистого цвета, а морковь трем на грубой терке и тушим вместе с луком до смягчения. Салаку обжариваем с двух сторон, перед тем обваляв в муке. (Как вариант можно без муки потушить до мягкости и выбрать позвоночник – для тех кто не хочет вообще косточек в салате. Из крупной рыбы однозначно стоит косточки выбирать). Помидоры взбиваем блендером, добавляем соль, сахар, чёрный перец, паприку и уксус. К луку с морковью добавляем помидоры и перемешиваем. Слоями в кастрюлю выкладываем овощи, рыбу, снова овощи и так далее. Тушим на маленьком огне 40 мин не помешивая. Накладываем в чистые, стерилизованные банки, закручиваем крышкой. Переворачиваем вверх дном, закутываем и пусть остывают. Хранить консервы в прохладном, сухом месте.

Надеемся, наш бюджетный рецепт салаки с овощами тебе очень понравится. Эту вкуснятину можно добавлять в гарнир или в свежий салат, чтобы сделать ужин не только вкусным, но и здоровым. Кстати, вместо этой рыбы можно использовать мойву или хек. Тоже будет вкусно, но немного дороже.

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