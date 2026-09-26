Путаница в иммунной системе: почему у взрослых людей развивается аллергия

Не все люди рождаются со склонностью к аллергии, у некоторых эта патологическая реакция может неожиданно развиться уже во взрослом возрасте. Как удалось выяснить исследователям, существует много конкретных причин развития аллергической реакции в старшем возрасте.

Об этом говорится в статье на BBC.

Причины развития аллергии во взрослом возрасте

Аллергия во взрослом возрасте может возникнуть из-за большого ряда факторов, напрямую влияющих на иммунную систему. Среди таких факторов Covid-19, который может способствовать развитию аллергического ринита и астмы.

Как объясняют специалисты, во время заболевания Covid-19 иммунная система может стать неконтролируемой и провоцировать воспаление, связанное с аллергическими заболеваниями.

Отмечается, что лечение определенных заболеваний также может приводить к развитию аллергий, поскольку использование антибиотиков нарушают и без того деликатный баланс микробиома кишечника.

Нарушение баланса бактерий в желудочно-кишечном тракте может в конечном счете вызвать “путаницу в иммунной системе”. В результате иммунная система начинает идентифицировать безвредные вещества как опасные, которые она должна нейтрализовать.

Еще один весомый фактор в развитии аллергии во взрослом возрасте – это беременность. Сообщается, что примерно у трети женщин, уже имеющих аллергии на окружающую среду, ухудшается состояние после наступления беременности.

Кроме того, у женщины, никогда не имевшей аллергических реакций, может развиться ринит беременных с заложенностью носа и чиханьем. Это может быть связано с гормональными колебаниями в организме беременной.

Также способствовать развитию патологической реакции иммунной системы у взрослых может клещ Amblyomma americanum, который распространен в США. После его укуса у человека со временем развивается аллергия на красное мясо — синдром альфа-гал.

Диагнозы альфа-гал синдрома быстро становятся распространенными в США, поскольку с изменением климата эти клещи распространяются на новые части страны — далеко за пределы их первичной родины на юго-востоке.

Напомним, что в сентябре начинается так называемая третья волна сезонной аллергии, а именно на пыльцу разных растений. Рассказываем, какие именно растения цветут в сентябре.

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