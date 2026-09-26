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Путаница в иммунной системе: почему у взрослых людей развивается аллергия

Марина Слизовская, редактор сайта 26 сентября 2026, 16:00 2 мин.
Аллергия у взрослых
Фото Pexels

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