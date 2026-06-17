Амброзия у многих из нас ассоциируется, в первую очередь, с аллергией. Этот небольшой, на первый взгляд, незаметный сорняк, стал причиной серьезного дискомфорта немалого количества украинцев. Но понимание того, когда начинает и заканчивает цвести данное растение поможет заранее подготовиться к этому сезону и защититься от нежелательных аллергических симптомов.

Подробнее о том, когда цветет амброзия и можно ли вылечить аллергию на это растение рассказала Фактам ICTV. Здоровье врач-аллерголог Анастасия Левченко.

Когда цветет амброзия

Амброзия — это растение, которое очень хорошо приспособлено к различным климатическим условиям. Она начинает цвести где-то в середине июля.

Завершение сезона цветения амброзии припадает на период первых заморозков.

По словам Анастасии Левченко, ученые из Европы и США обнаружили, что до 50% людей может страдать от перекрестной пищевой аллергии во время цветения амброзии.

В Украине такие исследования не проводились, но, по мнению врача, мы получим примерно похожую статистику.

То есть те люди, которые чувствительны к пыльце амброзии, могут иметь риск перекрестных пищевых реакций. Это возникает из-за того, что молекулярная структура амброзии совпадает с некоторыми продуктами, особенно такими как дыня, арбуз, банан или мед.

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Лечится ли аллергия на амброзию

Врач-аллерголог рассказывает, что сейчас аллергию вылечить реально. Одно из крупнейших достижений в этой области — это АСИТ-терапия. По словам Левченко, это имеет вид своевременной вакцинации от аллергии.

Сейчас доступны различные сублингвальные методики этой терапии, включающие инъекции, спреи или драже.

Для тех, кто имеет аллергию на цветение амброзии, рекомендуется начать лечение заблаговременно за несколько месяцев до начала сезона распространения этого растения.

С тем, когда цветет амброзия мы разобрались. Но, к сожалению, это не единственный вид аллергии, в мире их существует еще немалое количество. Поэтому ранее мы рассказывали тебе, что делать при сезонной аллергии: причины ее появления и как с ней бороться.

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