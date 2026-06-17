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Когда цветет амброзия и можно ли вылечить аллергию на это растение

Диана Просяник, редактор сайта 17 июня 2026, 10:00 2 мин.
когда заканчивает цвести амброзия
Фото Pixabay

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