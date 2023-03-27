“С весны до осени не могу дышать! Как бороться с аллергиями и почему они возникают?”

Приход весны мы ощущаем не только душой, но и телом. Но больше всего на нее реагируют аллергики. Ведь сотни растений начинают цвести и тем самым провоцируют обострение ринита, раздражение кожи и ряд других неприятных симптомов. Почему возникает аллергия и как с ней бороться? Что делать с аллергией у малышей и что влияет на ее появление — читай детальный разбор в нашем материале.

Почему аллергии становится все больше и с чем это связано

О появлении, причинах и лечение аллергии Вікнам подробно рассказала врач-аллерголог и основательница клиники аллергологии и иммунологии Анастасия Левченко.

Заболеваемость аллергией ежегодно растет — это общемировая тенденция. По прогнозам в последующие 10–20 лет аллергия будет только возрастать, а к 2050 году заболеваемость аллергией даже удвоится! Сейчас ее называют болезнью цивилизации и высокоразвитых стран.

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Больше всего аллергия распространена в Западной Европе, США и Австралии. Это связано с ухудшением экологии, качества воздуха и воды, стремительным развитием технологий и цивилизации в целом.

На развитие аллергии влияет и пассивный образ жизни, употребление антибиотиков, вредные привычки и блага, которые получают люди. Многочисленные исследования указывают на то, что наибольшее влияние на появление аллергии оказывает питание человека, то есть малополезный способ питания, который распространяется среди жителей крупных городов.

Для этого появился термин Western pattern diet или диета по западному образцу. Это довольно специфический тип питания, при котором в рационе мало фруктов и овощей, но много жиров и натрия. Такая диета состоит из больших порций, высокой калорийности и избытка сахара.

Важно отметить, что такой способ питания обычно характеризуется высоким потреблением расфасованных продуктов, обработанного красного мяса, напитков с большим количеством сахара, конфет и сладостей, жареной пищи и другого. Кстати, ранее мы рассказывали, в каких продуктах больше всего трансжиров.

Подобное питание повышает риск возникновения иммуно-воспалительных заболеваний, обедняет наш кишечный микробиом, который участвует в формировании иммунного ответа на аллергены.

На появление и развитие аллергии также влияют косметические и химические средства. Стиральные порошки, средства для мытья посуды, краски и косметика для волос. Фактически они делают кожу и слизистые более проницаемыми для аллергенов, а иногда и сами могут вызвать аллергию.

Могут ли аллергии возникать в течение жизни человека? Что влияет на это?

Аллергия — не наследственное заболевание. Конечно, генетическая предрасположенность есть, но большинство людей сталкиваются с тем, что родные или они в детстве не страдали аллергией, а в 25–40 лет она появляется.

Довольно часто аллергия возникает во взрослом возрасте. Это в меньшей степени касается пищевой аллергии, которая чаще всего проявляется в детстве. Другие виды аллергии часто носят накопительный характер и проявляются, когда чаша уже переполнена и организм вынужден давать реакцию в виде аллергии.

Аллергия на медицинские препараты: как часто возникает и как узнать о ней безопасным путем

Распространенность медикаментозной аллергии также растет, но она не такая частая, как другие виды. Здесь важно не путать аллергию на медицинские препараты и побочное действие лекарств.

Часто происходит так, что пациенты самостоятельно неправильно диагностируют эти проявления. Здесь нужна помощь врачей. Узнать безопасным путем об аллергии на медицинские препараты можно, если во время второго, третьего и последующих контактов развивается аллергическая реакция.

Чтобы избежать опасных ситуаций, необходимо сделать исследование (чаще всего это кожные пробы или исследование крови) и пройти лечение. Метод диагностики подбирает врач-аллерголог, как и само лечение.

Самые странные вещи, вызвавшие аллергию

Из самых странных можно выделить аллергию на латекс, потому что она может проявиться достаточно неожиданно. Мы даже не представляем, в каких вещах и предметах может содержаться латекс.

Мой пациент, который работал косметологом, имел постоянные проблемы с губами и думал, что это грибковое заражение или дерматит, а оказалось, что это аллергия на латекс, — рассказывает аллерголог Анастасия Левченко.

Бывали случаи, когда у людей развивалась аллергия на мясо из-за укуса клеща. Это связанные вещи, уже известные аллергологам. Подобную аллергию достаточно сложно выявить. Ее часто путают с пищевым отравлением. Для врача здесь важно тщательно провести исследования и собрать анамнез.

Действительно ли детей можно “уберечь” от аллергии

Существует популярное мнение, что детей можно уберечь от аллергии. Например, с детства вводить аллергены в прикорм, не обрабатывать моющими средствами упавшие на пол игрушки, не вымывать квартиру сильными веществами — белизной, хлоркой и другими.

Врач отмечает, что у детей можно минимизировать проявления и развитие аллергии. Существует исследование, которое показало, что дети, которые растут в сельской местности или много времени проводят на природе, контактируя с большим количеством потенциальных аллергенов, более защищены от проявлений аллергии.

Причина в том, что они с детства имеют больший контакт с разными возбудителями и обычно питаются более натуральной пищей. Следовательно, их иммунная система более закаленная и сбалансированная.

Обработка моющими средствами тоже играет роль. Гипертревога мамы, которая слишком тщательно относится к чистоте, обрабатывает спиртосодержащими или хлорированными средствами, все стерилизует — неблагоприятно влияет на естественное развитие иммунитета ребенка.

Иммунную систему ребенка невозможно полностью ограничить от бактерий и возбудителей болезней, ведь ребенок пойдет в сад и школу, и все равно столкнется с аллергенами. Тогда окажется, что он менее защищен и вынослив. Иммунную систему нужно “закалять” с малого возраста, а не создавать дома стерильные условия жизни.

Сегодня изменились подходы к питанию беременных женщин и младенцев. Европейская ассоциация аллергологов рекомендует разумно и умеренно вводить продукты, которые могут вызвать аллергию, в рацион ребенка с раннего возраста.

Итак, основные аллергенные продукты сегодня разрешается вводить в прикорм детям от девяти месяцев до года. То же касается домашних животных, если, конечно, у ребенка отсутствует выраженная аллергическая реакция на домашних питомцев.

Можно ли постоянно пить противоаллергенные препараты? Грозит ли это привыканием и развитием стойкости аллергии к таблеткам?

Противоаллергенные препараты могут быть назначены только врачом-аллергологом. Часто бывает так, что пациенты назначают себе лекарство сами. Конечно, пить такие препараты самостоятельно не стоит, а тем более делать это постоянно.

Бывает так, что пациенты принимают препараты с появлением симптомов — эпизодически. Так тоже не стоит делать.

Что касается профессионального лечения под наблюдением врача, то длительный прием лекарства возможен. Часто пациенту рекомендуется принимать конкретное лекарство против аллергии в определенной дозировке во время сезона цветения деревьев и цветов — например, два – три месяца.

Как часто нужно делать аллергопробы и показательны ли они

Часто делать аллергопробы не нужно — их делают только по показаниям и по назначению врача. Под аллергопробами чаще всего подразумевают кожное прик-тестирование, которое является “золотым методом” диагностики аллергии во всем мире.

В большинстве случаев аллергопробы делают один раз для того, чтобы подтвердить наличие сенсибилизации (собственно аллергии) к определенному аллергену. Точность и доказательность научно доказана и практически подтверждена.

Как бороться с сезонной аллергией

Очень важно, чтобы любое лекарство против аллергии назначал врач-аллерголог. Перед началом лечения назначается исследование, направленное на точное выявление аллергена.

Современным и наиболее эффективным методом лечения сезонной аллергии является АСИТ (аллергоспецифическая иммунотерапия) — это именно лечение, а не снятие симптомов.

Лечение состоит из симптоматического и системного. Пациент может помочь себе тем, что попытается минимизировать контакт с аллергеном, все остальное сделает врач.

Ранее мы рассказывали, как облегчить аллергию без лекарства.

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