Советы
Эксклюзив

“С весны до осени не могу дышать! Как бороться с аллергиями и почему они возникают?”

Отвечает
Анастасія Левченко алерголог
Анастасия Левченко

Врач-aлерголог, гастроэнтеролог, терапевт

Анастасия Грубрина, редактор сайта 27 марта 2023, 19:00
Алергія: як боротися з сезонною алергією
Фото: Unsplash

Советы

“С весны до осени не могу дышать! Как бороться с аллергиями и почему они возникают?”
Отвечает
Анастасія Левченко алерголог
Анастасия Левченко
Врач-aлерголог, гастроэнтеролог, терапевт

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