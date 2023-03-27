Поради
Ексклюзив

“З весни до осені не можу дихати! Як боротися з алергіями та чому вони виникають?”

Відповідає
Анастасія Левченко алерголог
Анастасія Левченко

Лікарка-алерголог, гастроентерологиня, терапевтка

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 27 Березня 2023, 19:00
Алергія: як боротися з сезонною алергією
Фото: Unsplash

Поради

“З весни до осені не можу дихати! Як боротися з алергіями та чому вони виникають?”
Відповідає
Анастасія Левченко алерголог
Анастасія Левченко
Лікарка-алерголог, гастроентерологиня, терапевтка

“Як зрозуміти, чи підходить мені інтервальне голодування?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Як часто і за яких симптомів мені потрібно звертатися до уролога?”
Відповідає
Сейдалі Халілов
Сейдалі Халілов
Лікар-уролог, хірург

“Не маю сексуального потягу. Що може бути причиною і що потрібно знати про жіноче лібідо?”
Відповідає
Юлія Мудра
Юлія Мудра
Акушерка-гінекологиня

“Після пережитого у мами ступор, вона наче не в цьому світі. Як їй допомогти?”
Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов
Дитячий психолог, телеведучий

“Як правильно обрати спортивний одяг для тренування?”
Відповідає
Аніта Луценко
Аніта Луценко
Фітнес-тренерка, майстерка спорту та дипломована нутриціологиня
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