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За голосом можна оцінити швидкість старіння: що з’ясували вчені

Марина Слизовська, редакторка сайту 10 Жовтня 2026, 12:00 2 хв.
швидкість старіння за голосом
Фото Pexels

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