За голосом можна оцінити швидкість старіння: що з’ясували вчені

Вчені розробили алгоритм для оцінювання швидкості старіння людини за характеристиками її голосу, зокрема висотою тону та швидкістю мовлення.

Про це інформує видання Nature.

Як за голосом оцінити швидкість старіння

Дослідники винайшли так званий мовленнєвий годинник, який дозволяє за певними ознаками голосу людини оцінити стан її організму, зокрема швидкість старіння.

Вчені записали майже 3 тис. людей з Аргентини, Чилі, Колумбії, Мексики та Перу під час виконання різних мовленнєвих завдань. У досліджуваній групі були як здорові люди, так і ті, хто мають легкі когнітивні порушення, хворобу Альцгеймера або інші форми деменції.

Було застосовано алгоритми машинного навчання, щоб отримати з аудіозаписів понад 700 мовленнєвих характеристик, які можуть змінюватися з віком та розвитком деменції. Йдеться, зокрема, про такі показники як висота тону та діапазон словникового запасу.

Потім отримані дані використали для навчання моделі “мовленнєвого годинника”, щоб навчитися прогнозувати вік.

Повідомляється, що мовлення повністю здорових людей відповідало їхньому віку. Мовлення людей з когнітивними порушеннями було оцінено алгоритмами штучного інтелекту як мовлення більш старших осіб, ніж учасники дослідження.

Вчені оцінювали наступні показники: швидкість мовлення, наявність і тривалість пауз, словниковий запас. Головними маркерами швидшого старіння стали висота тону й емоційне забарвлення.

Після розробки “мовленнєвого годинника”, вчені також провели низку досліджень та взяли аналізи в учасників експерименту. Отримані результати засвідчили, що люди із “старішим” мовленням, виявилися біологічно старшими за свій вік.

Раніше вчені з’ясували, як кава захищає організм від стресу та передчасного старіння.

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