По голосу можно оценить скорость старения: что узнали ученые

Ученые разработали алгоритм для оценки скорости старения человека по характеристикам его голоса, в частности высоте тона и скорости речи.

Об этом сообщает издание Nature.

Как по голосу оценить скорость старения

Исследователи изобрели так называемые речевые часы, позволяющие по определенным признакам голоса человека оценить состояние его организма, в частности скорость старения.

Ученые записали около 3 тыс. человек из Аргентины, Чили, Колумбии, Мексики и Перу во время выполнения различных речевых задач. В исследуемой группе были как здоровые люди, так и имеющие легкие когнитивные нарушения, болезнь Альцгеймера или другие формы деменции.

Были применены алгоритмы машинного обучения, чтобы извлечь из аудиозаписей более 700 речевых характеристик, которые могут изменяться с возрастом и развитием деменции. Речь идет, в частности, о таких показателях, как высота тона и диапазон словарного запаса.

Затем полученные данные использовали для обучения модели “речевых часов”, чтобы научиться прогнозировать возраст.

Сообщается, что речь полностью здоровых людей соответствовала их возрасту. Речь людей с когнитивными нарушениями была оценена алгоритмами искусственного интеллекта как речь более старших лиц, чем участники исследования.

Ученые оценивали следующие характеристики: скорость речи, наличие и длительность пауз, словарный запас. Главными маркерами более быстрого старения стали высота тона и эмоциональная окраска.

После разработки “речевых часов”, ученые также провели ряд исследований и взяли анализы у участников эксперимента. Полученные результаты показали, что люди со “старшей” речью, оказались биологически старше своего возраста.

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