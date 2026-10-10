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По голосу можно оценить скорость старения: что узнали ученые

Марина Слизовская, редактор сайта 10 октября 2026, 12:00 2 мин.
скорость старения по голосу
Фото Pexels

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