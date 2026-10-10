Как спасти отношения на грани разрыва: психологи назвали главные сигналы

Проблемы в отношениях влияют не только на настроение и эмоциональное состояние. Постоянные конфликты могут отражаться на сне, самочувствии и даже физическом здоровье. В то же время теплые и поддерживающие отношения, наоборот, способны положительно влиять на здоровье и продолжительность жизни.

Исследования показывают, что напряженные близкие отношения могут быть серьезным фактором риска для здоровья — сопоставимым с такими факторами, как курение или недостаточная физическая активность.

Так можно ли вернуть гармонию в отношения, которые уже оказались на грани разрыва? Терапевты пар считают, что во многих случаях это возможно. Об єтом пишет BBC.

Почему партнеры постоянно ссорятся из-за одного и того же

Пары могут годами спорить по одним и тем же поводам. Это касается не только серьезных вопросов — финансов, воспитания детей или интимной жизни. Причиной конфликтов могут стать даже бытовые вещи, например уборка или распределение домашних обязанностей.

— Эти проблемы могут касаться финансов, воспитания детей, их интимной жизни, того, как они договариваются о власти в отношениях, — говорит Керри Коул, психолог и директор по исследованиям Института Готтмана по терапии пар в Сиэтле, США.

Но также они могут касаться, казалось бы, незначительных вопросов, таких как опрятность.

Одно из долгосрочных исследований, которое проводил психолог Джон Готтман вместе с коллегами, показало: через четыре года пары часто продолжают спорить именно из-за тех вопросов, которые были проблемными в начале их отношений. Так происходило в 69% случаев.

Среди наиболее распространенных причин конфликтов — деньги. Финансовые вопросы могут провоцировать особенно острые споры. Еще один источник напряжения — неравномерное распределение домашних обязанностей, которое также может влиять на стабильность отношений.

В то же время сама по себе ссора еще не означает, что отношения обречены. Конфликты являются частью совместной жизни и могут помогать партнерам лучше понять потребности друг друга.

Решающим является не столько то, из-за чего люди ссорятся, сколько то, как именно они ведут себя во время конфликта.

Четыре модели поведения, которые разрушают отношения

Керри Коул называет четыре модели поведения, которые могут свидетельствовать о серьезных проблемах в паре. Речь идет о критике, презрении, защитной реакции и игнорирование — когда человек фактически прекращает участвовать в конфликте.

— Эти четыре модели поведения убьют отношения, — говорит Коул.

Но, добавляет она, их можно исправить, если пара хочет их исправить.

Особенно опасной может быть постоянная критика со стороны партнера. Отдельные исследования связывают ее не только с проблемами в отношениях, но и с более высоким риском преждевременной смерти.

Конфликты, в которых присутствуют агрессия, враждебность и деструктивное поведение, могут повышать вероятность развода. Напротив, попытки спокойно разобраться в проблеме, выслушать друг друга и вместе найти решение способны укреплять отношения.

Важную роль играет ощущение, что партнер тебя слышит, понимает и поддерживает. Такая чуткость связана с более высокой удовлетворенностью отношениями, а также может положительно влиять на физическое здоровье.

Еще один важный фактор — доброжелательность и готовность сотрудничать. Двадцатилетнее исследование супружеских пар показало, что совместное принятие решений и более равномерное распределение домашних дел связаны с большей удовлетворенностью браком и меньшим количеством конфликтов.

Интересно, что способ ведения споров может отражаться даже на сне. Деструктивные конфликты связывают с худшим качеством сна, тогда как конструктивное общение — с лучшим отдыхом.

Читать по теме Не из-за любви: названы 6 неочевидных причин возвращения к бывшим

Может ли терапия вернуть близость

Когда отношения долгое время находятся в кризисе, партнерам бывает сложно самостоятельно перейти от взаимных претензий к спокойному разговору. В таких случаях может помочь терапия для пар.

Исследования показывают, что положительный эффект от такой терапии наблюдается примерно у 70% пар. Работа со специалистом может помочь улучшить взаимодействие, повысить удовлетворенность отношениями и восстановить эмоциональную близость.

Эмпатия была разрушена в большинстве пар, дошедших до точки терапии, – говорит Джей Лебоу, терапевт пар и клинический профессор психологии в Институте семьи Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс. Он является соавтором широкого обзора, обнаружившего, что терапия пар эффективна. Лебоу добавляет, что одна из проблем в терапии: Как мы восстанавливаем нашу эмпатию?

По его словам, одним из первых положительных сигналов является то, что партнеры начинают лучше слушать друг друга.

Важно также научиться смотреть на ситуацию не только с позиции собственных претензий, но и попытаться понять, что происходит между двумя людьми.

Расскажи мне больше: признаки, что отношения еще можно спасти

Керри Коул называет несколько моментов, которые могут свидетельствовать о готовности партнеров работать над отношениями.

Один из них — способность признать чувства другого человека даже тогда, когда ты сам смотришь на ситуацию иначе.

Для Коул это свидетельство того, что человек готов принять влияние партнера. Речь идет о способности признать его точку зрения, даже если она отличается от собственной.

Не менее важным является интерес друг к другу. По словам Лебоу, если оба партнера готовы работать над проблемами, шансы на положительные изменения достаточно высоки.

Когда стоит поговорить об общих мечтах

Иногда спор, который на первый взгляд кажется бытовым, на самом деле скрывает гораздо более глубокую проблему. Чтобы разобраться в ней, партнерам стоит понять, какие ценности и жизненные цели стоят за их позициями.

Керри Коул рассказывает о паре, которая постоянно конфликтовала из-за денег. Оба выросли в бедности, но этот опыт сформировал у них совершенно разное отношение к финансам.

Женщина стремилась к финансовой стабильности, поэтому старалась экономить и тщательно планировать бюджет. Мужчина, наоборот, хотел позволять себе приятные покупки и наслаждаться возможностью тратить заработанные деньги.

Из-за этого споры повторялись снова и снова.

— Они должны были понять, что было так важно для каждого из них, прежде чем смогли открыться влияние друг друга и искать компромисс, который учитывал бы мечты их обоих, — говорит Коул.

Во время терапии партнеры начали говорить о собственном опыте детства и о том, как он повлиял на их отношение к деньгам. В конце концов они смогли договориться: часть дохода откладывать, а определенную сумму оставлять для свободных трат.

В то же время большое значение имеет мотивация обоих партнеров.

Когда терапия может помочь расстаться

Парная терапия нужна не только тем, кто хочет сохранить брак или отношения. Она может быть полезной и для людей, которые уже решили расстаться.

По словам Лебоу, работа со специалистом может помочь партнерам спокойнее пережить расставание и уменьшить его негативное влияние на психологическое состояние. Особенно это важно для пар с детьми — им нужно выстроить взаимодействие так, чтобы минимизировать вред для детей.

Само расставание может быть болезненным, однако оно также способно стать опытом, который поможет человеку лучше понять собственные потребности и ценности.

В то же время навыки, которые человек получает во время терапии, могут быть полезными независимо от того, останется ли пара вместе.

Читай также: болит не только душа: ученые объяснили, как расставание влияет на мозг.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!