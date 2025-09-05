Как подкормить смородину осенью: способы для хорошей зимовки

Осенью большинство растений нуждаются в уходе и подкормке, чтобы перезимовать и в следующем году давать урожай. В этом нуждается и смородина, ее не только нужно подрезать и расчищать перед зимой, но и вносить удобрения. Читай, как подкормить смородину осенью для хорошей зимовки, в материале.

Есть разные методы подкормки смородины осенью: это и особые готовые смеси, которые можно приобрести в магазинах для сада и огорода, а также народные способы.

Чем подкормить смородину осенью для хорошей зимовки

В первую очередь подкормить смородину осенью можно фосфорными удобрениями. Это вещество помогает растениям развить и нарастить корневую систему. Для такой подкормки чаще используют суперфосфат: обычный 20% фосфора и двойной (49% фосфора). Для осенней подкормки лучше всего подойдет двойной.

Еще одним хорошим вариантом для подкормки смородины осенью будут калийные удобрения. Ведь они повышают иммунитет растений к негативным воздействиям окружающей среды. В этом случае лучше выбирать сульфат калия, потому что он не содержит вредного хлора. Но если на твоем участке преобладают песчаные почвы, то внесение калия лучше оставить на весну.

Также можно применить калимагнезию, это удобрение содержит магний и серу.

Подкормка смородины осенью: народные методы

Для подкормки смородины осенью можно использовать органические удобрения. Для такого метода нужно взять ведро компоста или перегноя и рассыпать их рядом с кустами смородины. Но не надо возле кустов разбрасывать свежий навоз, это может пожечь растения.

Альтернативой перегною может стать картофельная шелуха. Его нужно разбрасывать вокруг кустов, а затем прикрыть слоем опилок. Такой способ помогает подпитать почву, сохранить влагу вокруг кустов.

Еще для осенней подкормки смородины в домашних условиях можно использовать дрожжи. Для этого нужно 100 г свежих или 30 г сухих дрожжей развести в 1 л воды. Затем добавить 0,5 стакана сахара и тщательно перемешать. Размешивать до полного растворения сахара и дрожжей в воде. Затем в приготовленную смесь добавить 4 л теплой воды и оставить в темном месте на несколько суток.

Ежедневно тщательно перемешивать подкормку. Получившееся удобрение разделить на равные части по 1 л. Тогда 1 л удобрения развести в 9 л чистой воды. Поливать кусты смородины в тёплую сухую погоду, по 3-5 л смеси на 1 куст.

