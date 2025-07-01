Чем обработать перец от вредителей: советы, сохраняющие урожай и нервы

Фото Pexels Перец — теплолюбивая, требовательная к условиям культура, щедро плодоносящая только при надлежащем уходе. Его цветение — это сигнал, что растение вошло в важнейшую фазу: формируются завязи, и именно сейчас они особенно уязвимы к вредителям и стрессам. Тля, паутинный клещ, трипсы, улитки — это далеко не полный список тех, кто имеет аппетит к твоим грядкам. И если вовремя не вмешаться, можно потерять не только урожай, но и желание сажать на следующий год. Читай, какие вредители атакуют перец, какие болезни они вызывают и как с ними бороться — в материале. Чем возделывать перец от вредителей Основные вредители перца, симптомы поражения и как с ними бороться Тля (тля) Во время поражения листья начинают скручиваться, увядать или приобретать липкую текстуру. Появляется налет — это медовая роса, которую выделяет тля.Тля высасывает соки из молодых побегов, замедляя рост и открывая путь грибковым болезням, в частности сажистому грибку. Как бороться: домашний настой из табака, золы, мыла и чеснока; биопрепараты: Фитоверм, Битоксибациллин, Вертициллин; в крайнем случае контактные инсектициды (Актара, Инта-Вир) с соблюдением срока ожидания. Паутинный клещ Желтые пятна на листьях, тонкая паутинка снизу, листья сохнут. Часто появляется в жару при низкой влажности. Клещ высасывает клеточный сок, вызывая медленную гибель листьев. Борьба: повышение влажности вокруг растения; отделка Акарином, Фитовермом или луковым настоем; важно обработать и нижнюю сторону листьев. Читать по теме Желтеет перец: чем подкормить растение и спасти будущий урожай Что нужно делать, если перец желтеет? Трипсы Серебристые или бледные полоски на листьях, лепестках и плодах, впоследствии — бурые точки. Как следствие — деформация плодов и повреждение молодых листьев, что влияет на урожайность. Как бороться: желтые клеевые ловушки; биопрепараты: Спинтор, Фитоверм; частое проветривание теплиц, обрезка пораженных частей. Для разъяснения, что такое “желтые клеевые ловушки”. Желтые клеевые ловушки — это простое, экологичное средство борьбы с вредителями, особенно с трипсами, белокрылкой, тлей. Выглядят как яркие желтые карточки или ленты, покрытые липким (нетоксичным) клеем. Желтый цвет привлекает летучих насекомых, потому что он имитирует молодые листья. Вредители садятся на ловушку и прилипают. Использование Размещают у растений (в теплице или на открытых грядках) на уровне верхушек перца. Одна ловушка — на 1–2 кв.м. Заменять нужно по мере наполнения насекомыми или каждые 2–3 недели. Pexels Улитки Дыры в листьях и плодах, слизистые следы. Как следствие — испорченные, гнилые плоды. Борьба: мульчирование почвы золой, горчичным порошком или измельченной яичной скорлупой; установка ловушек с пивом; биосредства: Гроза, Феррамол (безопасны для животных и людей). Медведка Перец увядает без видимых причин, растение словно подкошено. Как следствие — уничтожение корневой системы. Борьба: установка ловушек (навозных кучек, залитых водой); гранулы Медветокса вокруг лунок. Общие рекомендации по профилактике Севооборот — не сажать перец на том же месте несколько лет подряд. Обработка семян перед посевом. Регулярный осмотр растений — лучшее средство вовремя заметить угрозу. Влажность, чистота грядки, мульчирование — союзники здорового перца. Еще раньше мы рассказывали о том, как часто поливать перец в открытом грунте и теплице: полезные советы для увеличения урожая. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter