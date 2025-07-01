Чем обработать перец от вредителей: советы, сохраняющие урожай и нервы

Перец — теплолюбивая, требовательная к условиям культура, щедро плодоносящая только при надлежащем уходе. Его цветение — это сигнал, что растение вошло в важнейшую фазу: формируются завязи, и именно сейчас они особенно уязвимы к вредителям и стрессам. Тля, паутинный клещ, трипсы, улитки — это далеко не полный список тех, кто имеет аппетит к твоим грядкам. И если вовремя не вмешаться, можно потерять не только урожай, но и желание сажать на следующий год.

Читай, какие вредители атакуют перец, какие болезни они вызывают и как с ними бороться — в материале.

Чем возделывать перец от вредителей

Основные вредители перца, симптомы поражения и как с ними бороться

Тля (тля)

Во время поражения листья начинают скручиваться, увядать или приобретать липкую текстуру. Появляется налет — это медовая роса, которую выделяет тля.

Тля высасывает соки из молодых побегов, замедляя рост и открывая путь грибковым болезням, в частности сажистому грибку.

Как бороться:

домашний настой из табака, золы, мыла и чеснока;

биопрепараты: Фитоверм, Битоксибациллин, Вертициллин;

в крайнем случае контактные инсектициды (Актара, Инта-Вир) с соблюдением срока ожидания.

Паутинный клещ

Желтые пятна на листьях, тонкая паутинка снизу, листья сохнут. Часто появляется в жару при низкой влажности.

Клещ высасывает клеточный сок, вызывая медленную гибель листьев.

Борьба:

повышение влажности вокруг растения;

отделка Акарином, Фитовермом или луковым настоем;

важно обработать и нижнюю сторону листьев.

Трипсы

Серебристые или бледные полоски на листьях, лепестках и плодах, впоследствии — бурые точки. Как следствие — деформация плодов и повреждение молодых листьев, что влияет на урожайность.

Как бороться:

желтые клеевые ловушки;

биопрепараты: Спинтор, Фитоверм;

частое проветривание теплиц, обрезка пораженных частей.

Для разъяснения, что такое “желтые клеевые ловушки”.

Желтые клеевые ловушки — это простое, экологичное средство борьбы с вредителями, особенно с трипсами, белокрылкой, тлей. Выглядят как яркие желтые карточки или ленты, покрытые липким (нетоксичным) клеем. Желтый цвет привлекает летучих насекомых, потому что он имитирует молодые листья. Вредители садятся на ловушку и прилипают.

Использование

Размещают у растений (в теплице или на открытых грядках) на уровне верхушек перца. Одна ловушка — на 1–2 кв.м. Заменять нужно по мере наполнения насекомыми или каждые 2–3 недели.

Улитки

Дыры в листьях и плодах, слизистые следы. Как следствие — испорченные, гнилые плоды.

Борьба:

мульчирование почвы золой, горчичным порошком или измельченной яичной скорлупой;

установка ловушек с пивом;

биосредства: Гроза, Феррамол (безопасны для животных и людей).

Медведка

Перец увядает без видимых причин, растение словно подкошено. Как следствие — уничтожение корневой системы.

Борьба:

установка ловушек (навозных кучек, залитых водой);

гранулы Медветокса вокруг лунок.

Общие рекомендации по профилактике

Севооборот — не сажать перец на том же месте несколько лет подряд. Обработка семян перед посевом. Регулярный осмотр растений — лучшее средство вовремя заметить угрозу. Влажность, чистота грядки, мульчирование — союзники здорового перца.

Еще раньше мы рассказывали о том, как часто поливать перец в открытом грунте и теплице: полезные советы для увеличения урожая.

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