Желтеет перец: чем подкормить растение и спасти будущий урожай

Если у тебя желтеет перец, то следует точно знать, чем его подкормить. Ведь причин пожелтения может быть несколько: и недостаток влаги, и заболевание растения. Как действовать в той или иной ситуации для здорового перца — рассказываем дальше.

Желтеет перец: чем подкормить в домашних условиях

Первой и основной причиной пожелтения перца является нехватка воды. Эти растения очень влаголюбивы, поэтому для них не следует жалеть воды, особенно в жаркую и сухую погоду.

Особенно это касается рассады, которую только что высадили в землю. Для устойчивого роста вода для нее становится жизненной необходимостью.

До цветения перца следует поливать растение при температуре не выше 25°C. В этот период достаточно полива 1 раз в неделю, но при сильной жаре можно увеличить это количество.

После появления первых плодов следует поливать перец не менее 2–3 раз. Полив следует осуществлять под корень, но не в разгар солнечной активности во избежание ожогов листьев.

Чем прикормить желтеющий перец: удобрения для растения

Если полива водой достаточно, а перец все равно желтеет, тогда причина может скрываться в нехватке удобрений.

Нижние листики на рассаде перца часто желтеют и отпадают из-за дефицита азота. Причин тому несколько:

высадка перца в грунт с недостаточным количеством азота;

при распекании растения в небольшие контейнеры корней перцев корни уже поглотили весь азот из почвы, поэтому растение сбрасывает нижние листочки для развития верхней части.

Так чем подкормить перец, чтобы не желтел еще больше? В таком случае следует полить перцы раствором аммиачной селитры для восстановления баланса азота.

Рецепт достаточно прост: 1 столовую ложку аммиачной селитры нужно развести в 10 литрах воды комнатной температуры. Также можно подпитать рассаду мочевиной в такой же пропорции.

А по этим характеристикам можно легко понять, каких веществ не хватает перцам и быстро восстановить баланс:

азот — листья становятся светлее и переходят в желтый цвет;

— листья становятся светлее и переходят в желтый цвет; фосфор – листья темно-зеленого цвета с фиолетовым оттенком;

– листья темно-зеленого цвета с фиолетовым оттенком; калий — края листьев становятся бурого цвета и подсыхают, возможна желтизна между жилками;

— края листьев становятся бурого цвета и подсыхают, возможна желтизна между жилками; кальций — листья деформируются и становятся волнистыми, начинается гниение верхушки плодов;

— листья деформируются и становятся волнистыми, начинается гниение верхушки плодов; магний – желтый оттенок между жилками нижних листьев;

– желтый оттенок между жилками нижних листьев; железо — пожелтение молодых листьев, при этом жилки остаются зелеными;

— пожелтение молодых листьев, при этом жилки остаются зелеными; бор — листья становятся более плотными и деформируются.

Также узнай, чем подкормить перец во время цветения для хорошего урожая.

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