Жовтіє перець: чим підживити рослину і врятувати майбутній врожай

Якщо в тебе жовтіє перець, то варто точно знати, чим його підживити. Адже причин пожовтіння може бути кілька: і нестача вологи, і хвороба рослини. Як діяти в тій чи іншій ситуації для здорового перцю — розповідаємо далі.

Жовтіє перець: чим підживити в домашніх умовах

Першою й основною причиною пожовтіння перцю є нестача води. Ці рослини дуже вологолюбні, тож для них не слід жаліти води, особливо в спекотну та суху погоду.

Особливо це стосується розсади, яку тільки-но висадили в землю. Для стабільного зростання вода для неї стає життєвою необхідністю.

До цвітіння перцю потрібно поливати рослину за температури не вище 25°C. У цей період достатньо поливу 1 раз на тиждень, та за сильної спеки можна збільшити цю кількість.

Після появи перших плодів треба поливати перець не менше 2–3 разів. Полив варто здійснювати під корінь, але не в розпал сонячної активності, щоб уникнути опіків листя.

Чим підгодувати перець, який жовтіє: добрива для рослини

Якщо поливу водою достатньо, а перець все одно жовтіє, тоді причина може критися у нестачі добрив.

Нижні листочки на розсаді перцю часто жовтіють та відпадають через дефіцит азоту. Причин для цього є кілька:

висадка перцю в ґрунт з недостатньою кількістю азоту;

при розпікіруванні рослини у невеличкі контейнери коріння перців коріння вже поглинуло весь азот із ґрунту, тому рослина скидає нижні листочки для розвитку верхньої частини.

То чим підживити перець, щоб не жовтів ще більше? У такому разі слід полити перці розчином аміачної селітри для відновлення балансу азоту.

Рецепт досить простий: 1 столову ложку аміачної селітри треба розвести в 10 літрах води кімнатної температури. Також можна підживити розсаду сечовиною у такій самій пропорції.

А за цими характеристиками можна легко зрозуміти, яких речовин не вистачає перцям та швидко відновити баланс:

азот — листя стає світлішим та переходить у жовтий колір;

— листя стає світлішим та переходить у жовтий колір; фосфор — листя темно-зеленого кольору з фіолетовим відтінком;

— листя темно-зеленого кольору з фіолетовим відтінком; калій — краї листя стають бурого кольору і підсихають, можлива жовтизна між жилками;

— краї листя стають бурого кольору і підсихають, можлива жовтизна між жилками; кальцій — листя деформується і стає хвилястими, починається гниття верхівки плодів;

— листя деформується і стає хвилястими, починається гниття верхівки плодів; магній — жовтий відтінок між жилками нижніх листків;

— жовтий відтінок між жилками нижніх листків; залізо — пожовтіння молодого листя, при цьому жилки залишаються зеленими;

— пожовтіння молодого листя, при цьому жилки залишаються зеленими; бор — листя стає щільнішим та деформується.

Також дізнайся, чим підгодувати перець під час цвітіння для гарного врожаю.

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