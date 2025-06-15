Жовтіє перець: чим підживити рослину і врятувати майбутній врожай

Фото Unsplash Якщо в тебе жовтіє перець, то варто точно знати, чим його підживити. Адже причин пожовтіння може бути кілька: і нестача вологи, і хвороба рослини. Як діяти в тій чи іншій ситуації для здорового перцю — розповідаємо далі. Жовтіє перець: чим підживити в домашніх умовах Першою й основною причиною пожовтіння перцю є нестача води. Ці рослини дуже вологолюбні, тож для них не слід жаліти води, особливо в спекотну та суху погоду. Особливо це стосується розсади, яку тільки-но висадили в землю. Для стабільного зростання вода для неї стає життєвою необхідністю.До цвітіння перцю потрібно поливати рослину за температури не вище 25°C. У цей період достатньо поливу 1 раз на тиждень, та за сильної спеки можна збільшити цю кількість. Unsplash Після появи перших плодів треба поливати перець не менше 2–3 разів. Полив варто здійснювати під корінь, але не в розпал сонячної активності, щоб уникнути опіків листя. Читати на тему Кучерявість перцю: що робити та які методи використовувати Кучерявість перцю: що робити та які можуть бути причини — читай у матеріалі. Чим підгодувати перець, який жовтіє: добрива для рослини Якщо поливу водою достатньо, а перець все одно жовтіє, тоді причина може критися у нестачі добрив. Нижні листочки на розсаді перцю часто жовтіють та відпадають через дефіцит азоту. Причин для цього є кілька: висадка перцю в ґрунт з недостатньою кількістю азоту; при розпікіруванні рослини у невеличкі контейнери коріння перців коріння вже поглинуло весь азот із ґрунту, тому рослина скидає нижні листочки для розвитку верхньої частини. То чим підживити перець, щоб не жовтів ще більше? У такому разі слід полити перці розчином аміачної селітри для відновлення балансу азоту. Рецепт досить простий: 1 столову ложку аміачної селітри треба розвести в 10 літрах води кімнатної температури. Також можна підживити розсаду сечовиною у такій самій пропорції. Unsplash А за цими характеристиками можна легко зрозуміти, яких речовин не вистачає перцям та швидко відновити баланс: азот — листя стає світлішим та переходить у жовтий колір; фосфор — листя темно-зеленого кольору з фіолетовим відтінком; калій — краї листя стають бурого кольору і підсихають, можлива жовтизна між жилками; кальцій — листя деформується і стає хвилястими, починається гниття верхівки плодів; магній — жовтий відтінок між жилками нижніх листків; залізо — пожовтіння молодого листя, при цьому жилки залишаються зеленими; бор — листя стає щільнішим та деформується. Також дізнайся, чим підгодувати перець під час цвітіння для гарного врожаю. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: сад і город Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter