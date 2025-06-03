Кучерявість перцю: що робити та які методи використовувати

Досвідчені садівники садять перці так само часто, як і помідори. Адже ці овочі не лише смачні, а й корисні. Якщо говорити про умови вирощування, то перці дуже чутливі до них. Один невірний крок, і на кущах може з’явитися кучерявість.

Кучерявість перцю: що робити та які можуть бути причини — читай у матеріалі.

Кучерявість перцю: що робити та які симптоми

На кущах формується папоротеподібне або ниткоподібне дрібне листя. Кучерявість листя може виявлятися у кількох формах:

карликова, коли ріст зупиняється і листя сильно гілкується;

бура, коли уражені тканини буріють та засихають;

жовта, коли рослини жовтіють, а пагони та листя деформуються.

Чому скручується листя у розсади перців: основні причини та способи вирішення

Найчастіше це відбувається у таких випадках:

Шкідники. Наприклад, коли з’являється павутинний кліщ. Тому потрібно добре оглянути перці. Вони не повинні бути зів’ялими. У таких випадках краще використовувати сучасні препарати. Спека. Особливо — коли повітря дуже сухе. У таку погоду листя перцю скручується, щоб зменшити площу листової пластини. Тому вранці та ввечері потрібно обприскувати перці водою. Нестача світла. Таке часто буває, коли верхнє листя у перців вигинається по жилці, стає несиметричним. Це спричиняє дефіцит світла. Тому, якщо світла немає, необхідно використовувати штучне підсвічування. Бідний ґрунт. Землю для перців потрібно підгодовувати та готувати заздалегідь. Якщо цього не зробити, необхідно робити додаткові підживлення (за допомогою комплексних добрив).

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Крутиться листя на перці: що робити, якщо це попелиця

Попелиця найчастіше вражає молоді пагони перцю. Вона висмоктує всі соки та переміщається на нові листочки.

Якщо попелиці на грядці дуже багато, то з перців висмоктуються всі корисні речовини, і листя перців скручується, а згодом опадає.

Тому необхідно регулярно оглядати кущі перцю на наявність шкідників, збирати попелицю вручну, ретельно омиваючи водою кожен листочок.

Після цього перець обробляють такими настоями:

лушпиння цибулі;

календули;

часнику;

золи;

дьогтьового мила.

Кучерявість перцю: профілактика

Якщо є час, щодня оглядай перці на предмет скручування. Якщо помітив (-ла) скручені листи, внось комплексні мінеральні добрива, що містять калій, золу.

Та не менше садівникам хочеться вже швидше скуштувати й полуницю. Перед цим про неї теж треба подбати. Читай, якими добривами найкраще підживлювати полуницю.

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