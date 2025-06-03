Курчавость перца: что делать и какие методы использовать

Фото Unsplash Опытные садоводы сажают перцы также часто, как и помидоры. Ведь эти овощи не только вкусные, но и полезные. Если говорить об условиях выращивания, то перцы к ним очень чувствительны. Один неверный шаг — и на кустах может оказаться курчавость. Курчавость перца: что делать и какие могут быть причины — читай в материале. Курчавость перца: что делать и какие симптомы На кустах формируются папоротниковидные или нитевидные мелкие листья. Курчавость листьев может проявляться в нескольких формах: карликовая, когда рост останавливается и листья сильно ветвятся; бурая, когда пораженные ткани буреют и засыхают; желтая, когда растения желтеют, а побеги и листья деформируются. Почему скручиваются листья у рассады перцев: основные причины и способы решения Чаще всего это происходит в таких случаях: Вредители. Например, когда появляется паутинный клещ. Поэтому нужно хорошо осмотреть перцы. Они не должны быть увядшими. В этих случаях лучше использовать современные препараты. Жара. Особенно — когда воздух очень сухой. В такую погоду листья перца скручиваются, чтобы уменьшить площадь листовой пластины. Поэтому по утрам и вечерам нужно опрыскивать перцы водой. Недостаток света. Такое часто бывает, когда верхние листья у перцев выгибаются по жилке, становятся несимметричными. К этому приводит дефицит света. Поэтому, если света нет, необходимо использовать искусственную подсветку. Бедный грунт. Грунт для перцов нужно подкармливать и подготавливать заранее. Если этого не сделать, необходимо производить дополнительные подкормки (с помощью комплексных удобрений). Читать по теме Когда сеять перец на рассаду весной 2025: особенности посева Когда именно сеять перец на рассаду весной 2025 года и какие особые условия ему нужны для комфортного прорастания. Крутятся листья на перце: что делать, если это тля Тля чаще всего поражает молодые побеги перца. Она высасывает все соки и перемещается на новые листочки. Если тли на грядке очень много, то с перцев высасывает все полезные свойства, и листья перцев скручиваются, а со временем опадают. Поэтому необходимо регулярно осматривать кусты перца на наличие вредителей, собирать тлю вручную, тщательно омывая водой каждый листочек. После этого перец обрабатывают такими настоями: луковой шелухи; календулы; чеснока; золы; дегтярного мыла. Курчавость перца: профилактика Если есть время, каждый день осматривай перцы на предмет скручивания. Если заметил(-а) скрученные листы, вноси комплексные минеральные удобрения, содержащие калий, золу. Но не меньше садоводам хочется поскорее отведать и клубнику. Перед этим о ней тоже нужно позаботиться. Читай, какими удобрениями лучше всего подкармливать клубнику. А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное! А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter